Udinese, Sottil pronto a giocarsi domani anche il jolly Pereyra 

Seduta mattutina di allenamento al centro sportivo “Bruseschi”, l’Udinese si prepara ad affrontare il Cagliari in trasferta per il lunch match di domani. Focus tecnico e tattico per gli uomini di Sottil prima della consueta partitella finale.

L’infermeria

Dalla lunga lista di infortunati formata da Semedo, Davis, Brenner, Masina e Padelli, nessuno al momento è riuscito a recuperare; quindi, molto difficilmente sarà possibile leggere almeno uno di questi nomi tra i convocati. Non partirà titolare l’ultimo arrivato, il calciatore argentino Pereyra, appena ritornato dopo essere passato tra gli svincolati, lui potrebbe essere la carta vincente da sfoderare a gara in corso, anche perché il giocatore vuole dimostrare a tutti i costi di poter ambire a un posto da titolare.

Propositi

L’obiettivo è uguale a quello del Cagliari: trovare la prima vittoria in campionato. Proprio come la squadra di Ranieri, l’Udinese nelle prime tre giornate di campionato ha mostrato una grande difficoltà a segnare. Solo un gol realizzato finora, e un passivo di 4 reti proprio come il Cagliari. L’allenatore Sottil incontrerà la stampa in conferenza oggi alle 13 presso la sala stampa dello stadio per presentare la sfida di domenica. Se il calendario del Cagliari dopo questa partita sarà piuttosto proibitivo, non sarà da meno quello dell’Udinese, almeno per le successive due partite alla gara con i rossoblù: prima il match in casa contro la Fiorentina, poi una trasferta molto proibitiva a Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA