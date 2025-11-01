Udinese, che colpo Atalanta al tappeto Zaniolo decisivo 

Udinese 1

Atalanta 0

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola (30' Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (30' st Ehizibue), Ekkelenkamp (24' st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (24' st Bayo), Buksa (40' st Zarraga). In panchina Padelli, Nunziante, Goglichidze, Lovric, Gueye, Iker Bravo, Zemura, Miller, Rui Modesto. All. Runjaic.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (39' Brescianini), Hien, Djimisti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (32' st De Ketelaere); Sulemana (15' st Lookman), Samardzic (32' st Bellanova); Scamacca (15' st Krstovic). In panchina Sportiello, Rossi, Musah, Obric, Bernasconi, Ahanor. All. Juric.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Rete: nel pt 40' Zaniolo.

Note: angoli 5-4 per l'Udinese. Rec. 1' e 4'. Ammoniti Kamara, Ederson, Krstovic, De Ketelaere.

L'Udinese infligge all'Atalanta la prima sconfitta stagionale trascinata ancora da Zaniolo e si colloca al sesto posto. Gli orobici? Non pervenuti. In 95' non ingranano mai e viaggiano con il freno a mano tirato andando incontro a un'inevitabile sconfitta. Il predominio territoriale sfocia nella rete del meritato vantaggio al 40': Kamara, inesauribile sulla fascia sinistra, pennella un assist per Zaniolo che, di sinistro, fulmina il portiere avversario con una sorta di rigore in movimento. Nel finale Bellanova ha la chance per il pareggio: la sua conclusione viene respinta da Atta sulla riga. E' l'unico vero tiro nello specchio della gara. Troppo poco per valere almeno un punto.

