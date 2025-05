Udinese ceduta, Serie A straniera 

Udine. La cessione dell’Udinese da parte della famiglia Pozzo ad un fondo americano, che dovrebbe avvenire nella prima prima settimana di giugno per un valore di 150 milioni per il 65% delle quote, sposta ancor più fuori dall’Italia il baricentro delle proprietà delle società di serie A. I Pozzo, proprietari del club bianconero da 39 anni, rappresentavano uno storico punto di riferimento. Resteranno invece nel club inglese del Watford.

Al momento, sventola il tricolore sui loghi di una minoranza delle società della massima serie. Oltre alla Juventus, da sempre legata alla famiglia Agnelli, il Torino di proprietà di Urbano Cairo, la Lazio di Claudio Lotito e il Napoli, fresco campione d’Italia di Aurelio De Laurentiis. Si aggiungono quindi il Cagliari di Tommaso Giulini, il Monza, di proprietà della famiglia Berlusconi - che però scende in serie B, da dove sale il Sassuolo della famiglia Squinzi -, l’Empoli di Fabrizio Corsi e il Lecce di Saverio Sticchi Damiani.

