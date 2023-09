Udinese all’attacco ma a vincere alla fine è la Viola 

Udinese 0

Fiorentina 2

Udinese (3-5-2) : Silvestri 6; Perez 6, Bijol 5, Kristensen 6; Ebosele 7, Samardzic 6 (83’ Pafundi sv), Walace 6 (75’ Pereyra sv), Payero 5 (63’ Lovric 6), Kamara 6 (75’ Zemura 6); Thauvin 5 (63’ Success 6), Lucca 5. In panchina: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà, Pafundi. Allenatore Sottil 6.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 7.5; Dodò sv (6’ Kayode 6), Martinez Quarta 7, Ranieri 6.5, Biraghi 6; Lopez 6 (75’ Arthur sv), Mandragora 6 (75’ Duncan 6); Kouamè 6 (65’ Beltran 6.5), Bonaventura 7, Brekalo 6 (65’ Milenkovic 6); Nzola 6. In panchina: Martinelli, Christensen, Sottil, Beltran, Ikone, Infantino, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. Allenatore Italiano 6.

Arbitro : Chiffi 6.

Reti : 32’ Martinez Quarta, 92’ Bonaventura.

Note : ammonito Ranieri. Angoli: 10-3. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Udine. L’Udinese spreca l’impossibile e la Fiorentina ringrazia. I padroni di casa pagano gli errori madornali sotto porta mentre gli ospiti concretizzano le uniche due occasioni e appaiano la Juventus a quota 10, in zona Champions. Sottil deve risolvere l’astinenza in attacco, ma non ha alternative a Thauvin e Lucca. Italiano paga dazio alla Conference e deve rinunciare a Nico Gonzalez per infortunio. Dopo una mezz’ora nel bunker (con 7 tiri a 0 per l’Udinese), la rete della viola: assiste di Bonaventura da 40 metri per l’inserimento di Martinez Quarta che insacca dopo un controllo al bacio. Nella ripresa è Bonaventura a raddoppiare con una staffilata da fuori area.

