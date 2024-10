Udine, non si placano le polemiche Il corteo Pro Palestina prima della gara 

Dopo il pareggio con il Belgio, la Nazionale di Spalletti si sposterà domani a Udine per incontrare Israele, lunedì alle 20.45, in un match di Nations League che da mesi sta creando polemiche, per la decisione del Comune di non concedere il patrocinio, e non solo. Non è bastato nemmeno il dietrofront del sindaco Alberto Felice De Toni che, nei giorni scorsi - dopo un lungo dialogo con la Figc - ha deciso di concedere il patrocinio.

Una parte della maggioranza di centrosinistra che lo sostiene non ha gradito, annunciando che parteciperà unicamente al corteo Pro Palestina che sfilerà in centro prima della partita. Ieri a criticare il ripensamento del sindaco sono stati centro Balducci, Rete Diritti, accoglienza e solidarietà internazionale Fvg e la campagna “Ponti e non muri” - Pax Christi Italia. In una dura nota ricordano che Israele è «uno Stato che ha sancito l'apartheid attraverso una legge approvata nel luglio 2018» e che «ai palestinesi di Cisgiordania e Gaza è raccomandato di andarsene “con le buone o con le cattive”. E», continua, «siamo giunti al “plausibile genocidio in corso”, come ha sentenziato la Corte internazionale di giustizia. Noi giochiamo con una rappresentanza nazionale ufficiale di quello Stato? Ma cosa abbiamo fatto quando in Sudafrica c'era l'apartheid?».

«Fino al termine di quel regime il Sudafrica fu bandito dalle Olimpiadi». Il Pd prova a gettare acqua sul fuoco: il segretario di Udine Luca Braidotti, invita a «smettere con le contrapposizioni da tifoseria». Anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi, mira a tranquillizzare gli animi: «La partita deve essere un'occasione distensiva», come «deve esserlo il calcio» le «istituzioni devono trovarsi tutte dalla stessa parte», plaudendo al ripensamento del Comune di Udine. Poi, «chi vorrà manifestare fuori dallo stadio lo farà come in tutti i paesi civili purché sia civile anche il dissenso». In Prefettura e in Questura riunioni operative si susseguono per organizzare la manifestazione in centro e la gara al Bluenergy Stadium. Sono in arrivo consistenti contingenti di forze dell'ordine in rinforzo. Da questa sera, attorno all'impianto sportivo verrà creata una invalicabile area di sicurezza interamente bonificata. Ci saranno preflitraggi dei tifosi, invitati a recarsi allo stadio con largo anticipo. A dare una mano alla gestione dell'ordine pubblico - sono stati ingaggiati ben 450 steward - c'è la previsione di scarsa affluenza di supporter di Israele.

