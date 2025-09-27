Udine la prossima Belotti: distorsione 

Dopo il “tour de force” tra Lecce, Coppa Italia e Inter, due giorni di riposo per il Cagliari. Appuntamento martedì pomeriggio al “Crai Sport Center” per riprendere la preparazione in vista della partita in programma domenica al “Bluenergy Stadium” con l’Udinese, dalle 12.30.

Belotti da valutare

Per l’attaccante rossoblù, sfortunatissimo nell’azione dell’infortunio, la prima diagnosi è quella di distorsione del ginocchio sinistro. Lo stesso giocatore, dopo l’impatto a terra, ha fatto capire di aver subìto un infortunio non lieve. Probabilmente domani il primo esame per definire i tempi del recupero e l’entità del trauma.

Torna Zito

A Udine ci sarà anche Luvumbo che, risolto il problema agli adduttori della coscia destra, dovrebbe aggregarsi da subito al gruppo. L’attaccante ha saltato le ultime quattro partite compresa quella di Coppa col Frosinone.

Dopo la sosta

A Udine non ci sarà, invece, Zappa, tradito dal retto femorale della coscia sinistra contro il Frosinone. Il terzino monzese spera di sfruttare la seconda sosta per le nazionali per rimettersi al passo dei compagni. Sperano altrettanto il portiere Radunovic e il difensore Pintus.

RIPRODUZIONE RISERVATA