Udienza generale col clero sardo 

Prosegue a Roma il “pellegrinaggio apostolico” dei vescovi sardi in occasione della periodica visita “ad limina” che debbono rendere al Papa, successore degli Apostoli al soglio di Pietro. Dopo l’udienza di apertura di lunedì mattina, collegiale e fraterna, il programma prevede, ogni giorno, la celebrazione solenne in una delle quattro Basiliche Maggiori della capitale con la conclusione di rito a San Pietro, sulla tomba del primo Papa della Chiesa cattolica.

Ma ognuno degli otto vescovi della Conferenza Episcopale Sarda, sino a venerdì, avrà anche colloqui singoli e separati nei vari Dicasteri della Santa Sede, in modo da fornire al Pontefice un quadro di insieme della complessa e variegata realtà della Chiesa che è in Sardegna.

Incontri nei Dicasteri

Già nel corso del confronto collegiale - durato un’ora e mezzo - a papa Francesco erano stati illustrati sia aspetti positivi che criticità, su tutti la drammatica situazione economica e sociale di alcune zone dell’Isola, colpite anche da spopolamento e dispersione scolastica, la crisi della famiglia e il disorientamento delle giovani generazioni. Si è parlato anche dell’età media del clero, sempre più alta, dei seminari semivuoti, della necessità di porre mano a una nuova perimetrazione della diocesi, in qualche caso a un loro accorpamento, come già avvenuto con Ogliastra e Nuoro, Oristano e Ales-Terralba.

Udienza memorabile

Oggi, giornata centrale, in piazza San Pietro si respirerà aria di Sardegna. All’udienza generale invitati sacerdoti e religiosi dell’Isola, ma anche associazioni e movimenti laicali. Invito esteso a tutti i sardi residenti a Roma e nelle vicinanze e a quanti, sparsi nella Penisola, potranno raggiungere la Capitale. Il pensiero torna a quell’altra udienza del 15 maggio 2013 quando, a sorpresa, presente una delegazione del Seminario regionale, il Papa annunciò che «presto, forse già il prossimo settembre» (come poi è stato) «intendo recarmi a Cagliari a visitare il Santuario della “vostra” Madonna di Bonaria».

I quattro mori a San Pietro

Oggi, immancabili, spiccheranno le bandiere dei quattro mori tra i pellegrini accorsi in piazza San Pietro al tradizionale appuntamento settimanale del mercoledì. E se molti sono i temi nell’agenda papale, a partire dalla complessa situazione internazionale fra le guerre in Ucraina e in Terra Santa, non mancherà un passaggio per la Sardegna, nel segno della Madonna portata a Buenos Aires proprio da un gruppo di marinai sardi.