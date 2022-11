Udc, no all’ospedale a Mamuntanas  

L’ospedale a Mamuntanas rischia di far cadere a pezzi la maggioranza di centrodestra. Alla vigilia della discussione in aula del progetto preliminare del Puc, il capogruppo dell’Udc lancia un avviso agli alleati: «Noi siamo per l’ampliamento dei due ospedali esistenti, non per altre soluzioni». Christian Mulas ritiene infatti assurdo e controproducente pianificare un nuovo polo sanitario a diversi chilometri di distanza dal centro urbano. «In un’area – spiega - dove occorrerebbe realizzare tutte le infrastrutture, senza contare le difficoltà dei collegamenti». Stessa valutazione per il cimitero cittadino. Il nuovo camposanto potrebbe sorgere nell’area della bonifica, in campagna, e a quello esistente, all’ingresso della città, verrebbe lasciata la funzione monumentale. Questo perché non c’è più spazio per costruire nuovi loculi. «Non sarebbe il caso di prevedere un forno crematorio?», suggerisce Mulas, fortemente critico rispetto alle ipotesi del piano.

L’opposizione

Anche l’ex sindaco Mario Bruno, dai banchi della minoranza, individua nella bozza alcune scelte molto discutibili, «nessun dimensionamento, molta genericità in alcuni casi e puntualità chirurgica in altri». Ma soprattutto, quello che manca secondo il consigliere del gruppo “Per Alghero”, è la condivisione: gli incontri con comitati, associazioni e forze sociali. «Se non lo farà la maggioranza lo faremo noi, – anticipa Bruno, – spero non arrivino in Consiglio con quel preliminare senza aver spiegato alla città». Ci sarà da chiarire non solo l’ubicazione del nuovo ospedale, «ma anche l’ampliamento dell’attuale verso Taulera, – fa sapere il consigliere di opposizione – basta questo per farci capire che il preliminare del Puc rimanda le scelte vere alla fase successiva. Quella attuativa. Tutto e il contrario di tutto. Per tenersi le mani libere».

Le volumetrie

Poi i metri cubi. «Poco si può fare in città, ma restano i progetti guida urbani: Cuguttu, Orti, Caragol, Sant’Agostino, Sant’Anna e Calabona, l’area Saica, Montagnese e Su Contu. E tre nei nuclei rurali: Maristella, Guardia Grande, Santa Maria La Palma. Tutto da guardare con attenzione», aggiunge Mario Bruno: «E poi, i progetti speciali, molto puntuali: quelli per il turismo che prevedono tre poli, a Porto Conte, a Maria Pia e a Calabona. Entreremo presto nel merito punto per punto». Il Movimento Cinque Stelle, sempre molto attento alla pianificazione urbanistica, punta il dito su un «inutile e dannoso consumo del territorio, come il progetto guida che prevede una lottizzazione in zona Sant’Anna». I consiglieri pentastellati si sentono distanti anni luce dalla visione «di un eccessivo sfruttamento turistico ricettivo dei compendi di Maria Pia e di Surigheddu, che secondo noi hanno altre vocazioni».