Udc e sardisti a tenaglia su Conoci 

«L’Udc è un partito che ha sempre dimostrato attenzione alle problematiche della città, lo dimostra quotidianamente il lavoro fatto nelle Commissioni e in Consiglio, i cui frutti, tradotti in atti votati, sono stati scientificamente messi nel cassetto. È questa la collaborazione a cui si riferisce il sindaco?» Christian Mulas e Nina Ansini non ci stanno a passare per i ribelli della maggioranza e replicano alle bacchettate degli alleati che, in un documento, hanno praticamente lanciato un ultimatum al partito dello scudo crociato, colpevole di aver votato, insieme al centrosinistra, una inversione dei punti all’ordine del giorno per affrontare subito l’argomento “sicurezza” presentato dai Fratelli d’Italia. «Avremmo voluto anche affrontare, nella stessa seduta, quei provvedimenti altrettanto importanti per gli algheresi, ma ciò non è accaduto perché il sindaco e altri consiglieri della nostra maggioranza hanno abbandonato i lavori», ricordano gli esponenti dell’Udc, invitando gli alleati a piantarla con i dispetti della legge del più forte.

Attacco frontale

«I valori della condivisione, della lealtà e il rispetto sono carta straccia se non applicati nei confronti dei partiti che fanno parte della coalizione. Diventano infantile supponenza – incalzano - se si convoca una riunione di maggioranza senza l'Udc».

Quattro mori

Problemi anche con il Psd’Az che si è dissociato dalla maggioranza. Il segretario Giuliano Tavera tiene a precisare che i consiglieri del gruppo Lega-Psd’Az non risultano tesserati «all’unica sezione del Partito sardo d’Azione riconosciuta e operante in città, ovvero quella intitolata ad “Anselmo Contu”. Se intendono proseguire nel sostegno alla fallimentare giunta comunale in carica lo facciano – prosegue - ma a titolo personale, non dichiarando di rappresentare un partito con il quale non hanno niente a che fare».