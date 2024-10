Ucraina, vertice senza l’Italia 

Berlino. L’uragano in Florida scombina i piani per la visita di Stato di Joe Biden in Germania, rimandata a una data per ora imprecisata, e salta a Berlino anche il pre-summit del vertice di Ramstein su Ucraina e Medio Oriente: un quartetto programmato senza l’Italia. A confermare la disdetta in serata fonti della cancelleria. Il programma dell’incontro di sabato prossimo fra Joe Biden, Emmanuel Macron, Keir Starmer e il padrone di casa Olaf Scholz, che avrebbe dovuto tenersi in mattinata in cancelleria prima che i quattro volassero al vertice su Kiev voluto dalla Casa Bianca nella base Nato, era stato reso noto in mattinata da una fonte del governo tedesco. E il quartetto, di cui si vociferava da giorni, aveva sollevato critiche e riserve sia sui media tedeschi, per l’assenza della Polonia, sia nella scena politica italiana, dove alcuni esponenti dell’opposizione avevano puntato il dito contro il presunto “isolamento” dell’Italia di Giorgia Meloni. Nella capitale tedesca il governo aveva tentato invece di smorzare, lodando fra l’altro le occasioni d’incontro fornite proprio dal G7 italiano, per affrontare i nodi della guerra in Ucraina. «I contatti con i partner europei non mancano», aveva rilevato Berlino, «e la collaborazione» su Medio Oriente e Ucraina con l'Italia e la Polonia è «stretta».

RIPRODUZIONE RISERVATA