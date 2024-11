Ucraina, Ue e Usa più distanti 

Bruxelles. L’Europa riafferma la volontà di non lasciare da sola l’Ucraina davanti all’assalto di Mosca, dopo tre anni di guerra (fra non moltissimo quattro), proprio nel momento in cui l’elezione di Donald Trump potrebbe rimescolare le carte. Le parole di Steve Bannon, stratega dell’elezione di Trump nel 2016 e oggi leader del movimento “Maga”, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, sono chiare e dirette anche contro l’Italia, a cui imputa di non fare abbastanza nel canale di Suez. Bannon afferma che Trump farà cambiare idea a Giorgia Meloni sulla gestione della guerra in Ucraina. «Se crede davvero a quello che ha detto negli ultimi anni, dovrebbe essere pronta con gli altri in Europa a metterci i soldi, a staccare assegni grandi quanto i discorsi. Noi del movimento “Maga” siamo irremovibili, vogliamo tagliare al 100% i fondi per l’Ucraina alla Camera», afferma Bannon. «Trump dirà che vuole la pace in Ucraina. Non parlo per lui, ma è evidente che vuole porre fine a questa semi-ossessione di spingere la Nato quasi in territorio russo. Lui non l’appoggerà», aggiunge il leader di “Maga”.

L’Unione europea

«La situazione sul campo di battaglia è molto difficile, dobbiamo sostenere Kiev fino alla fine con tutti i finanziamenti militari e gli aiuti umanitari necessari», è il pensiero invece di Kaja Kallas, candidata ad assumere la carica di alto rappresentante Ue, nel corso della sua audizione di conferma. L’Europarlamento, poi, terrà una sessione plenaria straordinaria martedì 19 novembre per celebrare «mille giorni di coraggio e audacia del popolo ucraino», con Volodymyr Zelensky in collegamento. Certo, è tutto simbolismo. La vera questione, nella mente di tutti, è cosa accadrà se gli Usa decideranno di sganciarsi e sospendere l’impegno militare. Il segretario di Stato Antony Blinken, non a caso, oggi sarà al quartier generale della Nato a Bruxelles, dove vedrà Mark Rutte ma soprattutto si confronterà con gli alleati al Consiglio Nord Atlantico: l’Europa vorrebbe sapere che pesci pigliare. Ma al momento è davvero un lusso. «Credo che al momento nessuno sappia che scelte farà Trump», ha messo in guardia Kallas. «Il punto è ora dare un segnale alla Russia», ha esortato. «Lo storico Timothy Snyder ha detto molto bene che per diventare migliore un Paese deve perdere la sua ultima guerra coloniale: dobbiamo fare di tutto perché Mosca la perda ora».

RIPRODUZIONE RISERVATA