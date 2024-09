Ucraina, Sybiha ministro degli Esteri Putin: hanno fallito 

Mosca. Per la Russia la rivoluzione avvenuta nel governo ucraino, con il siluramento di metà dei suoi membri, non cambia nulla. La cosiddetta “operazione militare speciale” dunque continua, ha affermato Vladimir Putin, con due obiettivi: la conquista dell’intero Donbass e l’espulsione delle forze d’invasione di Kiev dalla regione di Kursk, che è «un dovere sacro». Mentre gli osservatori internazionali si interrogano sul significato dei cambiamenti nell’esecutivo ucraino - e molti li interpretano come un accentramento dei poteri nelle mani di Volodymyr Zelensky - Mosca tira dunque dritta per la sua strada. Né sembrava aspettarsi un mutamento di rotta lo stesso presidente ucraino, che ieri ha nominato Andrii Sybiha al ministero degli Esteri al posto di Dmytro Kuleba, continua a chiedere agli alleati occidentali più armi e soprattutto la possibilità di usarle per colpire in profondità la Russia. Il nodo, insomma, è sempre quello.

Lo Spiegel ha scritto che Zelensky parteciperà oggi in Germania a una nuova riunione del Gruppo di contatto nel formato Ramstein con i ministri della Difesa dei Paesi che sostengono l’Ucraina. E a Francoforte avrà un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Come è logico aspettarsi, il presidente chiederà nuove forniture, in particolare sistemi di difesa aerea e missili a lungo raggio. Resta da vedere se otterrà l’autorizzazione da tempo richiesta di potere usare questi ultimi sul territorio russo. Proprio la carenza di armi a lungo raggio, ha affermato Zelensky, ha costretto gli ucraini a lanciare l’operazione nel Kursk, per prevenire un’invasione russa. Secondo Putin, invece, l'intento di Kiev era quello di creare sconcerto in Russia. «Ma hanno fallito completamente».

