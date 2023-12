Ucraina nella Ue: ora è l’Austria a fare dietrofront 

Bruxelles. Sale la temperatura in vista del Consiglio europeo, che si annuncia ormai come uno dei più difficili di sempre. Al centro dello scontro politico c’è il sostegno all’Ucraina e il sì all’apertura dei negoziati di adesione. Sulla carta sono tutti a favore, tranne l’Ungheria. Ma mano a mano che si avvicina l’ora X scattano i posizionamenti negoziali. L’Austria, ad esempio, ha gelato Kiev dicendo che non permetterà di negoziare l’ingresso dell’Ucraina nelle «attuali circostanze», ovvero accettando una «procedura rapida». Il cancelliere austriaco Karl Nehammer, confrontandosi con i parlamentari in vista del vertice, ha sottolineato che «non dovrebbe esserci alcun trattamento preferenziale, soprattutto in relazione alla Bosnia-Erzegovina».

L’uscita di Nehammer va però letta, appunto, attraverso il prisma brussellese. La Commissione ha raccomandato di aprire i negoziati con Ucraina, Moldavia e Bosnia-Erzegovina (benché, in quest’ultimo caso, con dei caveat più stringenti). Eppure molti tra i 27 ritengono che Sarajevo non sia pronta, principalmente a causa delle posizioni filorusse di Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska dal 2022. Qui entra in gioco il club degli amici della Bosnia. L’Austria, certo, ma anche l’Italia e, paradossalmente, l’Ungheria. Il ragionamento è il seguente. Se è interesse geopolitico dell’Ue aprire ora i negoziati con Ucraina e Moldavia, nonostante lo stesso esecutivo blustellato indichi che i due Paesi devono completare riforme fondamentali, allora lo stesso discorso vale per Sarajevo, per dare una prospettiva a quella parte di Bosnia-Erzegovina genuinamente europeista.

