Ucraina, l’Italia non invierà truppe A Parigi il vertice dei volenterosi 

ROMA. L’Italia non è disponibile a inviare truppe in Ucraina nello scenario proposto da Francia e Germania. Diverso sarebbe se prendesse corpo una missione di monitoraggio sotto l’egida dell’Onu. In poco meno di un’ora di vertice a Palazzo Chigi viene definita la linea con cui Giorgia Meloni si presenterà al summit di Parigi. Il comunicato mette nero su bianco la posizione condivisa, dopo giorni di fibrillazioni fra Matteo Salvini e Antonio Tajani. «Basta liti in pubblico», è stato l’avvertimento ai vice da parte della premier, preoccupata che distinguo e sgambetti sulla politica estera possano creare problemi al governo.

L’ultima stoccata

Oltre a Tajani e Salvini (secondo fonti del governo invitato per «renderlo partecipe della delicatezza del momento e condividere linee politica estera»), in sala anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, diplomatici e militari. Salvini a fine vertice si presenta a una conferenza stampa della Lega dicendo che è andata «benissimo», liquidando «certi retroscena surreali» e rifilando l’ennesima stoccata all’Ue: «Dovrebbe permetterci di fare debito sano per la sanità, non per fare guerre». Tajani preme sui colleghi di governo perché si scelga il coordinamento con l’Ue per mettere a punto le risposte ai dazi americani. E insiste sulla necessità di aprire un dialogo con Berlino, anche caldeggiando un incontro fra Meloni e il cancelliere in pectore Friedrich Merz, per bilanciare l’asse che sta prendendo forza fra Parigi e Londra. E se il ministro degli Esteri sintetizza la linea del governo in un «non inviare militari in missioni che non siano delle Nazioni unite», è vero che «rimane l’opzione di una sorta di articolo 5 bis della Nato per garantire la sicurezza europea e per proteggere l’Ucraina». Poco dopo il comunicato di Palazzo Chigi dice che quest’ultima idea «sta riscontrando sempre più interesse tra i partner internazionali».

I missili francesi

E oggi i volenterosi si danno appuntamento a Parigi per cercare l’accordo sulle garanzie di sicurezza da offrire all’Ucraina. Ieri Volodymyr Zelensky era già nella capitale francese per una cena di lavoro con Emmanuel Macron e ha incassato dalla Francia altri due miliardi di aiuti militari, tra missili Mistral, carri Amx e munizioni. Kiev, però, suona la carica. «Non abbiamo bisogno di una semplice presenza per dimostrare che l’Europa c’è - ha detto Igor Zhovkva, alto negoziatore ucraino - Non è la quantità (delle truppe, ndr) che conta... è anche la loro prontezza a combattere, la loro prontezza a difendersi, la loro prontezza a essere equipaggiati e la loro prontezza a capire che l’Ucraina è una parte inevitabile della sicurezza europea», ha sottolineato. Insomma, serve coraggio. «La Russia continua, giorno dopo giorno, a moltiplicare i bombardamenti, mostrando la sua volontà di voler continuare l’aggressione», ha tuonato Macron accogliendo Zelensky.

I quattro livelli

L’ultima volta, quando il premier britannico Keir Starmer li aveva convocati in videoconferenza, circa 25-30 leader si erano connessi. E più o meno si ripartirà da lì. Oltre ai capi di Stato e di Governo ci saranno il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Qualsiasi accordo di pace deve prevedere che «la Russia sia chiamata a rispondere per le riprovevoli azioni» commesse in tre anni di guerra, ha messo in guardia Starmer salutando i rappresentanti di un’organizzazione che si occupa dei «rapimenti di bambini» ucraini imputati a Mosca, ospiti della Camera dei Comuni in occasione del Question Time. Il premier britannico ha poi definito «mostruoso» il trasferimento dei bimbi e ha ribadito che Londra farà ogni sforzo per assicurarne «il ritorno in Ucraina». Ribadendo cioè una delle richieste principali di Zelensky. Rutte, parlando a Varsavia, ha lodato gli sforzi di Parigi e Londra «per aiutare l’Ucraina a mantenere la pace». «Ma per mantenerla, la pace, prima deve essere raggiunta», ha notato il segretario generale, che poi ha ringraziato Trump per «aver rotto lo stallo» con la sua iniziativa. E prende forma uno scenario a quattro livelli d’interposizione: l’Onu a monitorare la tregua, le forze armate ucraine armate sino ai denti a dissuadere la Russia, i volenterosi come prima linea di garanzia e infine il backstop americano. Ma sono ancora molti gli interrogativi da sciogliere, primo su tutti se Putin accetterà lo schema e se Trump sarà disposto a imporlo.

