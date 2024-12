Ucraina, Italia pronta per la tregua 

Roma. Il fronte brucia, i missili volano e una tregua negoziata sembra ancora lontana per l’Ucraina. Eppure il dibattito occidentale inizia a orientarsi già sul dopoguerra, mentre prende corpo l’idea di inviare truppe di pace per gestire (o favorire) un eventuale cessate il fuoco. Un’idea che porta con sé cautele e distinguo, tra i Paesi e nelle stesse maggioranze nazionali, compresa l’Italia: da una parte la Difesa si dice pronta a un possibile ruolo di peacekeeping per il nostro Paese, dall’altra il titolare della Farnesina Antonio Tajani parla di discussione prematura, con i russi e gli ucraini ben lontani da un tavolo per far tacere le armi. Che l’ipotesi di inviare truppe in Ucraina sia sul tavolo delle cancellerie europee è ormai chiaro da tempo. Il primo a non escludere uno schieramento di soldati tout court era stato a febbraio il presidente francese Emmanuel Macron. Ora si parla invece di una forza militare internazionale per monitorare una pace fatta, una tregua già negoziata con Mosca. Possibilità che piace al governo ucraino, secondo il quale, osservano fonti all’Afp, «Putin rompe sempre il cessate il fuoco. Ecco perché abbiamo bisogno di garanzie e la presenza di contingenti militari può essere una di queste», visto che l’ingresso nella Nato invocato da Kiev non è ipotizzabile a breve. Il dibattito sulle forze di pace è approdato anche in Italia, con il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha espresso «la speranza di parlare di pace e di peacekeeping il prima possibile in Ucraina» e ha sottolineato la «disponibilità a svolgere questo ruolo, nel quale ci siamo sempre distinti come nazione».

Trump frena

Intanto, Donald Trump si schiera contro l’uso da parte di Kiev dei missili americani per bombardare il territorio russo, lanciando un chiaro monito a Volodymyr Zelensky e facendo capire che potrebbe revocare l’autorizzazione concessa dall’amministrazione uscente di Joe Biden una volta insediato alla Casa Bianca, fra poco più di un mese. «Disapprovo il fatto di lanciare missili centinaia di miglia dentro la Russia», ha affermato il tycoon, il giorno dopo l’ultimo bombardamento denunciato da Mosca con sei vettori Atacms. Il Cremlino ha avvertito che risponderà «sicuramente, nei tempi e nelle modalità opportuni», al nuovo raid, che ha preso di mira un aeroporto militare a Taganrog, nella regione di Rostov. Ma Zelensky non si mostra preoccupato e dice di voler insistere.

