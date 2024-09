Ucraina, il piano di pace di Scholz non convince i russi 

Mosca. Sembrano essere durate solo 24 ore le speranze di uno spiraglio diplomatico sul conflitto in Ucraina alimentate dall’appello di Olaf Scholz a «raggiungere la pace più rapidamente», e dopo che si erano diffuse voci su una sua iniziativa in questo senso. La Russia ha appreso solo dai media questa informazione, e comunque ritiene che «non ci siano le precondizioni» per una soluzione, ha affermato il Cremlino. Dichiarazioni che mostrano come le autorità russe «non siano molto disposte ad avviare negoziati in modo costruttivo», ha risposto a sua volta il portavoce del cancelliere tedesco, attaccato in patria dalla Cdu all’opposizione che gli ha contestato di «spingere subdolamente Kiev verso una falsa pace imposta da Mosca» pur di fregiarsi del titolo di «cancelliere della pace».

Accoglienza non migliore ha avuto l'annuncio fatto a Cernobbio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky di avere messo a punto un «piano di pace» da sottoporre al presidente americano Joe Biden e ai candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump. «Non abbiamo alcuna idea di cosa sia questo nuovo piano», ha detto all’Ansa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Secondo fonti parlamentari tedesche citate dalla Repubblica, Scholz starebbe lavorando ad «una sorta di Minsk 3», non escludendo di trasferire parte dei territori ucraini alla Russia per arrivare a una pace negoziata. E il cancelliere non avrebbe «alcuna esitazione ad avere un colloquio telefonico con il presidente russo» Vladimir Putin se il momento è «appropriato», ha assicurato il suo portavoce. «Non stiamo respingendo alcun piano - ha ribadito lo staff di Putin - ma dobbiamo capire di cosa stiamo parlando».

