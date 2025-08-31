Ucraina, il distacco di Trump  

WASHINGTON. Nel weekend festivo del Labor Day Donald Trump continua a giocare a golf, alla vigilia della scadenza del suo ultimatum per un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ma mentre gli europei premono per aumentare pressione politica e sanzioni economiche contro lo zar, che rifiuta il faccia a faccia, il tycoon sembra rassegnato allo stallo. In un’intervista al Daily Caller ha detto di ritenere difficile un incontro tra Putin e Zelensky e più probabile un trilaterale insieme a lui. Il tycoon ha vantato il suo rapporto «molto buono» con Putin: «Ecco perché pensavo davvero che avremmo trovato una soluzione. Mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse stata - ha spiegato riferendosi al summit in Alaska - Forse devono combattere ancora un po’... continuare stupidamente a combattere». Il presidente, è vero, ha aperto all’uso di aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per l’Ucraina, ma solo a supporto di un più ampio contributo europeo: «Forse faremo qualcosa. Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto. Sarebbero soprattutto gli europei ma noi li aiuteremmo». Ma, scrive Axios, secondo alcuni dirigenti dell’amministrazione ci sono dei leader europei che pubblicamente sostengono gli sforzi di pace di Trump ma dietro le quinte remano contro, spingendo Zelensky a resistere per un «accordo migliore», con un approccio massimalista che ha esacerbato la guerra. «Gli europei non possono prolungare questa guerra e alimentare aspettative irragionevoli, aspettandosi al contempo che l’America ne sostenga i costi - ha detto ad Axios un alto funzionario della Casa Bianca - Se l’Europa vuole intensificare questa guerra, la decisione spetterà a loro. Ma si ritroveranno senza speranza a strappare la sconfitta dalle fauci della vittoria».

È più o meno la tesi di Mosca. Nel ringraziare Trump per il suo impegno per una soluzione pacifica, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha accusato «il partito europeo della guerra» e «i guerrafondai europei», che a suo avviso continuano ad ostacolare gli sforzi di Stati Uniti e Russia in Ucraina. Mosca, ha avvisato, continuerà «l’operazione militare speciale», poiché finora non ha visto alcuna mossa «reciproca» da parte di Kiev volta alla pace. Quasi 400 attacchi sono stati sferrati sabato dalle forze armate russe sulla regione di Zaporizhzhia, dove si lavora senza sosta per ripristinare l'elettricità. Blackout invece a Odessa, bersaglio dei droni russi durante la notte.

RIPRODUZIONE RISERVATA