Ucraina, i “volenterosi”: «Noi ci siamo» 

Chiarimento in maggioranza a Palazzo Chigi in vista del vertice di Parigi sull’Ucraina. La premier Meloni, con i vice Salvini e Tajani e il ministro Crosetto, ha definito la posizione dell’Italia: no all’invio di truppe europee a Kiev, se non sotto le insegne dell’Onu. Parigi, Londra e la Germania sono invece in campo per una soluzione diversa: «Noi ci siamo». Intervista a Massimiliano Masia, avvocato esperto di diritto militare: «In caso di guerra il Governo può ripristinare la leva obbligatoria». L’annuncio di Trump: dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Usa. Il rammarico di Ursula von der Leyen.

