Ucraina, gli Usa: negoziato senza l’Ue 

Monaco. L’Europa sarà consultata, ma non siederà al tavolo dei colloqui di pace sull’Ucraina: le parole dell’inviato Usa per l’Ucraina Keith Kellogg sono il vento che gela le sale dell’Hotel Bayerischer Hof di Monaco di Baviera, al termine di una seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza in cui Volodymyr Zelensky ha provato a dare una sveglia agli alleati europei chiedendo di varare finalmente «le forze armate dell’Ue», escludendo un accordo «alle spalle» di Kiev e dell’Europa e aprendo a concessioni quasi clamorose a Mosca per avviare una trattativa: tornare almeno ai confini pre-invasione.

Lo scenario

Da Parigi, ci prova il presidente francese Emmanuel Macron a compattare il Vecchio Continente, convocando una riunione per «mostrare unità e forza», secondo il ministro polacco Sikorski che ha annunciato il vertice. Ma al momento resta solo un’ipotesi, precisano fonti dell'Eliseo. E intanto, la Russia ha riferito che Lavrov ha parlato al telefono con il segretario Usa Marco Rubio. A dimostrazione di una corsa americana all’accordo che rischia di mandare fuori strada europei e ucraini. In apertura della seconda giornata di lavori, Zelensky ha ribadito il suo mantra secondo cui l’Ucraina senza Usa ha poche possibilità di sopravvivere. Ma anche l’Europa deve fare la sua parte, perché «siamo onesti: ora non possiamo escludere la possibilità che l’America possa dire di no all’Europa su questioni che la minacciano». Quindi, «credo davvero che sia giunto il momento: bisogna creare le Forze armate d’Europa», ha dichiarato il presidente ucraino. «L’Europa ha bisogno di una sola voce, non di una dozzina di voci diverse. Anche coloro che vanno regolarmente a Mar-a-Lago devono far parte di un’Europa forte, perché al presidente Trump non piacciono gli amici deboli», è il monito del leader ucraino che continua a esprimere fiducia sulle iniziative americane ma prova a mettere in guardia Trump dal gioco di Putin: «Cercherà di far salire il presidente Usa sulla Piazza Rossa il 9 maggio di quest’anno, non come leader rispettato, ma come parte della sua performance». Zelensky ha quindi esortato gli alleati europei «ad agire, per il vostro bene», mettendo sul tavolo un tema chiave: per l’amministrazione americana, l’Europa deve infatti fare di più, a partire dagli investimenti nella difesa. Una posizione sintetizzata chiaramente anche dal segretario della Nato Mark Rutte: «Se gli europei vogliono dire la loro, rendetevi rilevanti». Ma quello delle garanzie di sicurezza è un’arma a doppio taglio, utilizzata da Zelensky nella trattativa con gli Stati Uniti per l’accordo sulle terre rare, sfumato

all’ultimo minuto. Zelensky si è detto perfino disponibile a tornare ai confini precedenti all’invasione del 2022, una posizione impensabile solo alcune settimane fa.

Le posizioni

Ma le dichiarazioni di Keith Kellogg non fanno ben sperare sul ruolo europeo nella trattativa: «Ai miei amici europei, dico: entrate nel dibattito, non lamentandovi del fatto che potreste o non potreste essere al tavolo», ha detto l’inviato Usa, spegnendo in serata un cauto ottimismo espresso dai ministri europei. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani continua a invitare alla calma e a non agitarsi per le dichiarazioni americane: da Kellogg, «mi pare che ci sia un riconoscimento del ruolo dell’Europa, anche perché poi al tavolo della trattativa siamo i Paesi che hanno imposto le sanzioni». Nel frattempo, si guarda a Parigi come possibile occasione per trovare una strategia comune che assicuri all’Europa voce in capitolo.

