Ucraina e Rep. Ceca boicottano la cerimonia 

Gli atleti ucraini non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici (il prossimo 6 marzo) per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale: lo dichiara il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino, che chiede «che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026», come è detto in un comunicato.

Anche il Comitato paralimpico ceco boicotterà la cerimonia: «Non siamo d'accordo con la partecipazione di russi e bielorussi ai Giochi; siamo sempre stati contrari al loro ritorno in qualsiasi forma e abbiamo votato di conseguenza all'Assemblea Generale», fa sapere in una nota. «Lo sport non è solo una questione di performance, ma anche di valori, che l'aggressione russa in Ucraina nega completamente». E aggiunge: «Ci uniremo alla nazionale ucraina nel boicottare la cerimonia di apertura. I nostri rappresentanti non saranno presenti all'inaugurazione, non avremo portabandiera a Cortina e non filmeremo i messaggi degli atleti che dovevano essere trasmessi durante la cerimonia», anche se che gli atleti cechi gareggeranno nelle loro discipline.

Il ministro Matteo Salvini, a Telelombardia, ha osservato che «boicottare la cerimonia solo perché il Comitato paralimpico internazionale ha permesso agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con la loro bandiera mi sembra un atteggiamento poco olimpico».

