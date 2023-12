Ucraina e Moldavia, via ai negoziati per l’adesione all’Ue 

Bruxelles. La «storia chiama» (Ursula von der Leyen) e l'Europa risponde. Il Consiglio Europeo - dopo un negoziato sorprendentemente breve tra i leader - ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina - e la Moldavia - e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia. La Bosnia-Erzegovina, invece, dovrà prima rispettare le precondizioni richieste dalla Commissione.

Ma gli occhi erano tutti puntati su Kiev e sull'opposizione dell'ungherese Viktor Orban. Che alla fine ha ceduto. Con un bizantinismo. Al momento della votazione l'uomo forte di Budapest non c'era. Un'assenza concordata con il presidente Charles Michel che ha permesso di superare l'impasse senza veti. «È come con le salsicce: si guarda al prodotto finale, non agli ingredienti», commenta una fonte europea. Il piatto, insomma, è servito. Ora resta da vedere se sarà accompagnato da contorni altrettanto creativi nelle conclusioni del vertice. Ma è il messaggio che conta: l'Unione Europea ha dato quel segnale politico necessario per restare in partita. Con la Russia, ma non solo.

«Questa è una vittoria per l'Ucraina. Una vittoria per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza», ha scritto su X il presidente Volodymyr Zelensky, calato in Germania per una visita inattesa (ufficialmente a Wiesbaden, dove si trova il quartier generale americano per l'assistenza militare a Kiev) che sa tanto di un diversivo per restare in zona. E ora non si esclude un passaggio a Bruxelles per assaporare il trionfo. «È una scelta molto forte, ora il popolo ucraino sa che siamo dalla sua parte», ha dichiarato Michel, aggiungendo che «dimostra la credibilità dell'Ue». Da una parte si giubila, dall'altra si mastica fiele. «L'adesione dell'Ucraina all'Ue è una decisione sbagliata e l'Ungheria non cambia la sua posizione», ha detto Orban. «D'altra parte gli altri 26 hanno insistito e allora dovranno andare per la loro strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA