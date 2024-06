Ucraina e Moldavia verso Bruxelles 

Bruxelles. La Commissione europea ha deciso: Ucraina e Moldavia hanno finito i compiti a casa e meritano l’apertura dei negoziati di adesione. Ora la palla passa agli Stati membri, che (all’unanimità) devono decidere sui prossimi passi. Come sempre però quando si parla di Kiev le insidie si nascondono ad ogni passo, principalmente per la posizione molto dura dell’Ungheria. Che essenzialmente è stata l’unica nazione ad esprimere dei “dubbi” sul rapporto dell’esecutivo Ue presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti. «Budapest vuole ancora vedere una serie di cose nei quadri negoziali, anche se questo non è stato l’argomento delle discussioni di oggi», assicura una fonte europea.

Ora, benché il vento soffi per l’Ucraina, dato che l’atteggiamento sull’allargamento è cambiato e ora viene visto come una mossa strategica per l’Unione, il processo non sarà breve. In sintesi: conta il merito. Traduzione: ci vorranno anni (se non decenni) per vedere le bandiere ucraine e moldave sventolare a Bruxelles. Detto questo, i leader all’ultimo Consiglio Europeo avevano dato l’indicazione di concludere il lavoro preparatorio “entro giugno” e lanciare le conferenze intergovernative (Cig) per permettere ai negoziati di entrare nel vivo. Ora spetta al Consiglio concordare i quadri negoziali (basta un veto per fermare tutto) e avviare le Cig con i Paesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA