Putin risponde all’appello di Donald Trump sulla richiesta di tregua. «Se l’Ucraina decide di deporre le armi nel Kursk, risparmieremo la vita ai soldati di Kiev». Il tycoon rilancia, facendo sapere di essere disposto a incontrare il leader del Cremlino. “Una piazza per l’Europa”: è lo slogan che accompagnerà le manifestazioni in programma in tutta Italia, anche nell’Isola. Si contesta il piano di riarmo della Ue, che ha diviso a Bruxelles anche il centrodestra e il Pd.

