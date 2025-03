Ucraina, accordo in cinque punti 

Riad. A sorpresa, dopo due giorni di negoziati a Riad che sembravano conclusi con un nulla di fatto, gli Stati Uniti annunciano un accordo tra Mosca e Kiev per una tregua nel Mar Nero e lo stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche, con il via libera al monitoraggio sulle intese da parte di Paesi terzi. È la Casa Bianca, con una nota dopo nuove consultazioni con gli ucraini, a riferire che tutti e tre i gruppi di lavoro, da tavoli separati, «hanno concordato sugli stessi punti». Trump parla dei «molti progressi» fatti. Volodymyr Zelensky conferma il buon esito della trattativa, pur esprimendo cautela sulle reali intenzioni dei russi, e il Cremlino incassa l'impegno americano sulle restrizioni all'export agricolo russo.

Inizio polemico

La giornata sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina si era aperta male: Mosca ha accusato Kiev di aver fatto fallire i negoziati in Arabia Saudita. Alcune ore dopo, però, da Washington è arrivato il colpo di scena con un comunicato dettagliato della Casa Bianca sugli esiti della trattativa di Riad, mediata dal team americano facendo spola tra i tavoli dei due contendenti.

Le cinque misure

L'accordo tra russi e ucraini è articolato su cinque punti a partire dall'impegno a «garantire una navigazione sicura, eliminare l'uso della forza e impedire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero». È l'elemento di principale novità: il nodo si è sciolto grazie dall'intervento degli Usa, che si sono impegnati ad aiutare i russi a «ripristinare l'accesso al mercato mondiale per le esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti». Passi avanti anche sugli attacchi alle centrali. La tregua di trenta giorni concordata da Zelensky e Putin non è mai entrata in vigore, tra accuse reciproche. Ora sono state «concordate misure per attuare» l’impegno a risparmiare le strutture energetiche di Ucraina e Russia, ossia «gasdotti, raffinerie e centrali». Un’altra novità è il via libera alla possibilità che «terze parti» monitorino il cessate il fuoco marittimo e sull'energia. Zelensky, con i giornalisti, ha evocato l’auspicio che «qualcuno dall’Europa o, ad esempio, dalla Turchia possa essere coinvolto» per verificare la tregua marittima e che «qualcuno dal Medio Oriente» monitori quella sull’energia. Infine, negli accordi Usa-Russia-Ucraina c'è l'impegno a lavorare al raggiungimento di una «pace duratura» e anche un passaggio (per ora concordato solo tra Kiev e Washington) per «lo scambio di prigionieri di guerra, il rilascio di detenuti civili e il ritorno dei bambini ucraini trasferiti forzatamente».

Il sorriso di The Donald

Trump, commentando gli accordi, ha rivendicato i passi in avanti compiuti: «Le trattative vanno bene». Ma Kiev e Mosca di guarderanno ancora con diffidenza: Zelensky chiarisce che per l'attuazione efficace degli accordi serviranno «consultazioni tecniche» mentre il Cremlino ribadisce che l'interlocuzione sarà soltanto con gli Stati Uniti.

Zelensky va a Parigi

Stasera il presidente francese Emmanuel Macron riceverà all'Eliseo l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky per «preparare» il vertice di domani a Parigi della «coalizione dei paesi volenterosi» pronti a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina. «Il Capo dello Stato ribadirà al presidente Zelensky che la Francia considererà la continuazione e il rafforzamento del sostegno militare e finanziario all'Ucraina la sua massima priorità», afferma l'Eliseo in una nota. I due leader rilasceranno dichiarazioni alla stampa prima di un incontro bilaterale e di una cena di lavoro.

