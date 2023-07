Ucciso perché voleva cambiare lavoro 

Genova. Ucciso a coltellate perché voleva andarsene dalla barberia dove lavorava, le ossa spezzate perché il suo cadavere stesse dentro una valigia, il corpo mutilato per ritardarne il riconoscimento. Mahmoud Abdalla, 19 anni, egiziano, è stato massacrato dal suo datore di lavoro e dal suo socio. I due, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel detto Bob e Mohamed Ali Abdelghani detto Tito, sono indagati per omicidio aggravato e distruzione di cadavere.

Mahmoud lavorava nella barberia che Tito gestiva assieme a Bob a Chiavari. Ma voleva andare a lavorare da un'altra parte. L'ha detto, e poi ha immortalato sui social i giorni di prova nell'altro negozio. Tito e Bob non volevano perdere il ragazzo e la clientela che a lui faceva riferimento.

È Bob che racconta come Tito avesse minacciato il titolare della barberia dove Mahmoud voleva andare, sempre Bob a raccontare come Tito avesse ucciso Mahmoud e l'avesse poi minacciato di stare zitto, se voleva che la sua famiglia in Egitto continuasse a vivere. La lite si è verificata in casa, a Sestri Ponente. Il ragazzo è stato ucciso a coltellate. Poi hanno messo il cadavere in una valigia e, dopo averlo trasportato da Genova a Chiavari in taxi, l'hanno smembrato in spiaggia. Subito dopo hanno gettato i resti in mare.

Il tassista ha confermato di aver iniziato la propria corsa a Sestri Ponente, dove erano saliti a bordo due ragazzi con due valige, una di grosse dimensioni. Nelle immagini della videosorveglianza Bob e Tito vengono immortalati mentre, poco dopo le 3 del mattino di lunedì, trasportano a fatica la valigia sulle spalle mentre s'incamminano per raggiungere la spiaggia di Chiavari. E quando tornano indietro, la valigia è visibilmente più leggera. Bob ha detto a uno dei dipendenti della sua barberia che Mahmoud era morto un'ora prima che venisse recuperata la prima mano.

Bob dice che è stato Tito a uccidere Mahmoud, lo ha aiutato per paura. Ma non a squartare il cadavere, cosa che ha fatto - dice Bob - soltanto Tit o. Tito dice invece che Mahmoud ha litigato con Bob e che lui ha cercato di disarmarlo. È stato così che il ragazzo è caduto sul coltello ferendosi mortalmente. Bob l'ha finito. Poi una volta a Chiavari lo ha squartato.

