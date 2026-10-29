Ucciso per una frase di troppo 

Ucciso per una parola di troppo, Pietro Sciusco ha pagato con la vita il litigio di martedì pomeriggio sul marciapiede di corso Umberto, nel centro di Olbia. E forse ha pagato il prezzo più alto perché aveva accusato di qualcosa il presunto assassino. Lo dicono le indagini sull’omicidio dell’artista di strada barlettano, lo dice il filmato che i carabinieri hanno consegnato alla pm Noemi Mancini.

I fotogrammi di un dispositivo di videosorveglianza raccontano lo scambio di battute tra la vittima e Mohamed Abdou Elchodary, concluso con i fendenti indirizzati al cuore del pittore di strada. Sciusco e il ragazzo egiziano parlano animatamente, l’idea è quella di due persone che si conoscono. Poi il faccia a faccia termina e Mohamed Abdou Elchodary gira le spalle per allontanarsi. Pietro Sciusco si protende verso il ventenne e dice qualcosa: è il gesto che gli costa la vita. Stando ai risultati dell’inchiesta, infatti, il giovane egiziano si gira improvvisamente e accoltella Sciusco. Il pugliese, ferito mortalmente, riesce ancora a parlare e quasi mostra la ferita che ha sul petto al giovane egiziano, poi fa qualche altro passo e stramazza sul marciapiede. La storia del delitto di martedì scorso è storia di persone disadattate, ma Pietro Sciusco non era un violento, non era aggressivo. Forse l’errore è stato dire a Mohamed Abdou Elchodary di avere scoperto qualcosa che lo riguardava o di averlo accusato di una azione grave.

Pericoloso

Di sicuro, invece, è un soggetto problematico Mohamed Abdou Elchodary. Da settimane era una mina vagante nel centro di OIbia: aveva con sè spesso il coltello e avrebbe ferito alcune persone. Il conto alla fine lo ha pagato l’artista di strada barlettano Pietro Sciusco. Dall’inchiesta sul delitto di corso Umberto emerge un quadro allarmante. Elchodary era una persona aggressiva e fuori controllo, come lo erano anche il giovane che il 10 febbraio, impugnando un paio di forbici, ha ferito due persone e ucciso un cane e il responsabile dell’accoltellamento di 4 clienti all’interno di un ristorante, fatto avvenuto ai primi di settembre a poche decine di metri dal punto dove Pietro Sciusco è stato ucciso. Tutti episodi che hanno seminato il panico nel centro di Olbia. Elchodary è stato visitato da un medico, su richiesta della pm Noemi Mancini, ed è emerso che ha delle ferite che niente hanno a che vedere con il litigio con Sciusco. Si parla di precedenti episodi avvenuti a Olbia: in un caso sarebbero intervenuti anche i Carabinieri. Elchodary avrebbe anche disturbato le riprese del film “Un weekend da bamboccioni 3”: il set era stato allestito a Olbia. Oggi il ventenne sarà sentito dalla gip Federica Distefano, assistito dagli avvocati Aurora Masu e Giuseppe De Meo.

Gli sgomberi

Ieri il sindaco Settimo Nizzi ha ordinato lo sgombero di tre edifici utilizzati abitualmente da decine di senza tetto, in buona parte giovani nordafricani. La situazione delle palazzine, dopo i sopralluoghi di Polizia locale e Asl, è stata considerata insostenibile. Si parla di un edificio ex Asl in via Peruzzi, di un immobile in via Indonesia e dell’ex Commissariato. In quest’ultimo immobile abbandonato avrebbe dormito più volte Elchodary.

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