Ucciso per poche decine di euro e un telefono cellulare. Teodoro Ullasci, il cagliaritano di 51 anni ammazzato in pieno centro a L’Aquila, non si è potuto difendere dall’aggressione dei due stranieri senza fissa dimora, un romeno di 37 anni e un cubano di 24, ora in carcere con l’accusa di omicidio. Il corpo di Ullasci tornerà al più presto in Sardegna: la famiglia della vittima ha subito raggiunto il capoluogo abruzzese per seguire da vicino l’esito delle indagini e avviare le pratiche burocratiche necessarie per riportare la salma del loro caro a Cagliari. Due le comunità sotto choc per quanto accaduto: quella cagliaritana, a Pirri, dove Ullasci è cresciuto e ha vissuto per tanti anni, e quella di Siurgus Donigala, paese d’origine del papà Fausto.

L’appello

E tramite i social una cognata dei Teodoro Ullasci ha lanciato un appello: «Chi ha visto o sa qualcosa parli con la Polizia». La vicenda sembra comunque abbastanza chiara grazie alle indagini lampo della Squadra Mobile dell’Aquila. Le telecamere hanno ripreso l’aggressione e la rapina, permettendo di risalire ai due responsabili, rintracciati rapidamente dalla Polizia in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Ullasci, Teo per gli amici, è stato raggiunto dai due mentre era in via Fortebraccio, nel centro storico dell’Aquila. C’è stata una rapida discussione, poi uno ha preso una pietra senza usarla mentre il complice ha sferrato un calcio alla pancia e uno al volto del 51enne, crollato a terra. Poi, senza alcuno scrupolo, i due gli hanno portato via tutto quello che aveva nelle tasche: il portafoglio con poche decine di euro, il telefono cellulare e forse anche l’orologio. I poliziotti hanno riconosciuto dai video i due, con alle spalle alcuni precedenti. Una volta scovati, sono finiti in cella con l’accusa di omicidio e rapina.

Il cangolino

In tanti sui social hanno ricordato il loro amico. Nei gruppi Facebook di Pirri e in quelli di Siurgus Donigala lo hanno descritto come un uomo buono, gran lavoratore. E sfortunato, vista la morte prematura della moglie Veronica. A Cagliari vivono i genitori di Teodoro Ullasci (il padre Fausto e la madre Ines). Il 51enne ha tre fratelli: Davide (comandante della Polizia Locale di Iglesias), Sandro e Massimo. C’è stata anche per diverse ore una mobilitazione a L’Aquila per ritrovare la cagnolina Aki che si trovava con Ullasci al momento dell’aggressione. Si è allontanata spaventata: una volta rintracciata è stata affidata ai parenti della vittima.

