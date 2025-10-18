Ucciso nel parcheggio dell’università 

Perugia. Era arrivato a Perugia con gli amici da Fabriano per passare la serata in un locale pieno di giovani universitari. Ma Hekuran Cumani, 23 anni, non è più tornato a casa: è stato ucciso con una coltellata al petto nel parcheggio davanti al Dipartimento di matematica e informatica dell’Università. Coinvolto in una lite innescata probabilmente all’interno della discoteca e poi degenerata in una rissa. Una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi, uno di ragazzi arrivati dalle Marche, l’altro di coetanei italiani di prima e seconda generazione residenti a Perugia, che, stando a quanto emerso finora dalle indagini, non hanno nulla a che fare con bande criminali.

Le indagini

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, nessuno tra i ragazzi dei due gruppi aveva il coltello, che è dunque stato portato da una persona, probabilmente chiamata dal gruppo di perugini e arrivata successivamente. Un quadro sul quale si sta ancora indagando per accertare le singole responsabilità nonché il movente, che non sarebbe legato a questioni di droga o all’ambiente universitario. Hekuran Cumani era un cittadino italiano, la sua famiglia ha origini in Albania. Fisico atletico, sul suo profilo Facebook appare abbracciato a un cane o con i tatuaggi in mostra. «Un bravo ragazzo», viene descritto a Fabriano dagli amici. «Dal cuore d’oro, amava la famiglia e gli animali», è il racconto di chi lo conosceva. Il giovane è stato ucciso intorno alle 4,30 nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una lite. Poco prima era arrivato anche il personale del 118 che non aveva potuto far altro che constatare la morte del giovane per una ferita da arma da taglio all’altezza del torace.

La telecamera

Il parcheggio è sempre aperto e all’ingresso si nota una telecamera. Alcuni studenti che vivono nella zona hanno riferito di grida e trambusto sentiti nella notte. Ieri, come ogni giorno prefestivo, niente lezioni all’Università. Chiuso il portone d’accesso al Dipartimento di matematica e il vicino locale dove si è tenuta una festa.

Le tracce sull’asfalto

Sull’asfalto sono rimaste tracce di sangue in più punti. Segno forse che il giovane si è spostato prima di cadere esanime o che altre persone hanno riportato lesioni nel corso della rissa. Particolari che deve chiarire l’indagine coordinata dal sostituto di turno e dal procuratore Raffaele Cantone.

RIPRODUZIONE RISERVATA