Ucciso nel garage, arrestata la figlia: «Voleva l’eredità» 

SUZZARA. Un padre ritenuto troppo possessivo di cui liberarsi al più presto, anche per diventarne l'unica erede nonostante la presenza di altri tre fratelli. Secondo gli investigatori, ci stava pensando da tempo Rosa Capuano, 46 anni, disoccupata. E la mattina dello scorso 23 dicembre avrebbe messo in atto il suo piano e ucciso con tre colpi di pistola alla nuca il padre Francesco, 79 anni, mentre si trovava al posto di guida della sua auto, nel box del garage condominiale del palazzo di via Biolcheria a Suzzara (Mantova).

Per più di due mesi la sua versione ha retto: lei aveva detto di essersi allontanata dal garage per poi ritornare qualche minuto dopo e trovarlo cadavere. Ieri la svolta: i carabinieri di Mantova, in collaborazione con i colleghi napoletani, hanno arrestato Rosa a Giugliano (Napoli), a casa della sorella dove si era trasferita dopo che la sua abitazione di Suzzara era stata sequestrata. La donna è accusata di omicidio premeditato e di detenzione illecita di arma da sparo, la pistola da cui sono partiti i colpi contro il pensionato, non ancora ritrovata.

Rosa Capuano è stata subito trasferita in carcere a Mantova, a disposizione della procura, che ha raccolto gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Dalle indagini emerge che Rosa, descritta dai vicini come persona strana ma tutto sommato tranquilla, percepiva il padre come una figura possessiva di cui liberarsi a tutti i costi. Dopo la morte della madre, infatti, lei era rimasta sola ad accudire l'anziano genitore con problemi di deambulazione, una fatica quotidiana che, secondo lei, si protraeva da troppo tempo e che avrebbe dovuto poi essere compensata con l'eredità dell'uomo, benché fossero presenti due fratelli e una sorella. L'omicidio era apparso inspiegabile, sia nel movente che nella dinamica: Francesco Capuano era un bidello in pensione originario di Scampia (Napoli), incensurato, trasferitosi con la famiglia nel Mantovano una decina di anni fa, senza ombre nella sua vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA