Ucciso mentre è dal barbiere 

Napoli . Dodici colpi esplosi, per non lasciare alcuno scampo. Si torna a sparare a Scampia, e in pieno stile di agguato di camorra. Erano da poco passate le 23, sabato sera, quando un uomo è entrato nel salone di un barbiere. All’interno c’era Camillo Esposito, 29 anni, pregiudicato. La raffica di colpi viene indirizzata tutta contro di lui e muore lì, davanti ad altre due persone che restano illese. Il killer, un uomo col volto coperto e armato di pistola, è poi scappato via a bordo di un’auto dove c’era un complice ad attenderlo. Era da tempo che non si sparava e uccideva a Scampia. Finora non era mai emersa l’appartenenza di Esposito - pregiudicato per reati contro il patrimonio, rapina, porto abusivo di armi - alla criminalità organizzata, ma gli investigatori assolutamente non escludono questa eventualità. Anzi. Le modalità dell’agguato sembrano essere in tutto e per tutto quelle riconducibili ai clan. Nel locale, oltre alla vittima, c’erano il titolare e un’altra persona, già ascoltate nella notte dagli agenti della mobile di Napoli.

