Ucciso in monopattino da un’auto pirata 

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’incidente stradale si è verificato intorno alle 3 in via Beldiletto all'angolo con viale Famagosta, all'altezza dell'incrocio con il semaforo giallo lampeggiante, dove il monopattino è entrato in collisione con la vettura, per motivi ancora da accertare. Sembra che il monopattino guidato dalla vittima stesse svoltando da viale Famagosta in direzione di via Beldiletto mentre nell’altro senso proveniva la vettura. L’uomo è stato sbalzato per diversi metri. Quando il 118 è intervenuto le sue condizioni sono parse subito gravi, è stato intubato e portato in codice rosso, in stato di incoscienza, al Policlinico, dove è morto alcune ore più tardi. L'auto investitrice si è fermata, a bordo c’era una giovane donna che ha inizialmente detto di essere lei alla guida. Ma fin dai primi accertamenti agli agenti della polizia locale è parso che la persona trovata a bordo fosse una passeggera e non il conducente, che infatti è stato poi rintracciato e arrestato durante la mattinata di ieri.

Milano. Ha travolto e ucciso un uomo in monopattino nella notte tra giovedì e venerdì, poi dopo l’incidente è fuggito lasciando una ragazza in auto ma dopo alcune ore è stato rintracciato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto in viale Famagosta, nella zona sud di Milano. La vittima è un giovane ecuadoriano di 30. A investirlo un giovane italiano di 29 anni, fermato dalla polizia locale diverse ore dopo l’incidente.

Milano. Ha travolto e ucciso un uomo in monopattino nella notte tra giovedì e venerdì, poi dopo l’incidente è fuggito lasciando una ragazza in auto ma dopo alcune ore è stato rintracciato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto in viale Famagosta, nella zona sud di Milano. La vittima è un giovane ecuadoriano di 30. A investirlo un giovane italiano di 29 anni, fermato dalla polizia locale diverse ore dopo l’incidente.

La fuga

Il presunto pirata della strada sarebbe fuggito dopo aver provocato l’incidente mortale perché aveva la patente revocata e il divieto di uscire di casa la notte, tra le 22 e le 7, per alcuni precedenti penali. La patente, infatti, gli era stata revocata dopo un altro incidente, provocato lo scorso anno, sempre con omissione di soccorso.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’incidente stradale si è verificato intorno alle 3 in via Beldiletto all'angolo con viale Famagosta, all'altezza dell'incrocio con il semaforo giallo lampeggiante, dove il monopattino è entrato in collisione con la vettura, per motivi ancora da accertare. Sembra che il monopattino guidato dalla vittima stesse svoltando da viale Famagosta in direzione di via Beldiletto mentre nell’altro senso proveniva la vettura. L’uomo è stato sbalzato per diversi metri. Quando il 118 è intervenuto le sue condizioni sono parse subito gravi, è stato intubato e portato in codice rosso, in stato di incoscienza, al Policlinico, dove è morto alcune ore più tardi. L'auto investitrice si è fermata, a bordo c’era una giovane donna che ha inizialmente detto di essere lei alla guida. Ma fin dai primi accertamenti agli agenti della polizia locale è parso che la persona trovata a bordo fosse una passeggera e non il conducente, che infatti è stato poi rintracciato e arrestato durante la mattinata di ieri.

Polemiche

Immediate le polemiche per la sicurezza in città. «L'automobilista che ha investito il 30enne in monopattino la scorsa notte in zona Famagosta aveva precedenti penali e la patente già revocata per un episodio analogo. Vorrei chiedere al sindaco Sala se, anche di fronte a questo gravissimo omicidio stradale, ritenga che non ci sia un'emergenza sicurezza, come ha recentemente dichiarato», ha tuonato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa. Che poi ha aggiunto: «Troppo facile lasciare che la polizia locale si occupi soltanto delle multe, per fare cassa, e non del controllo del territorio e della sicurezza dei milanesi. A tutt'oggi, in una zona difficile come quella della Stazione Centrale non si vede una macchina della polizia locale. Lo stesso vale per la zona della movida».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata