Ucciso in casa dal suo inquilino 

Quando ha visto arrivare i carabinieri ha capito. Si è fermato sul marciapiede. Fabrizio Congiu, 52 anni, disoccupato e invalido, non ha detto nulla. Vagava nelle strade del quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, a non molta distanza dall’appartamento di via Ogliastra dove è stato ammazzato Venerato Sardu, 75 anni, proprietario della casa dove Congiu viveva in affitto insieme ad altri inquilini. Le telecamere presenti nell’edificio e nell’abitazione del delitto non sembrano lasciare dubbi: sarebbe stato lui a uccidere l’anziano colpendolo più volte con un arnese, probabilmente una tenaglia, e fracassandogli la testa. Un omicidio legato ai soldi: Congiu non pagava l’affitto, ci sarebbe stata una discussione finita nel sangue. Anche se gli investigatori non escludono un altro possibile movente: la rapina. Sardu incassava le mensilità delle otto abitazioni al numero 21 di via Ogliastra e teneva in casa una parte dei soldi. Il disoccupato potrebbe averlo aggredito per portargli via il denaro. Ora, su disposizione del pm Andrea Massidda, è finito in carcere con l’accusa di omicidio. Domani mattina davanti al gip Giuseppe Pintori, ci sarà l’interrogatorio e Congiu (difeso dall’avvocato Stefano Pisano) potrebbe interrompere il silenzio.

Discussioni e minacce

Il delitto scoperto venerdì notte attorno alle 21 è stato risolto a tempo di record dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale e dai colleghi della compagnia di Cagliari. È stata una delle figlie di Venerato Sardu a dare l’allarme: non riusciva a mettersi in contatto con il padre e ha avvisato i vigili del fuoco. Sono stati loro a buttare giù la porta dell’appartamento al piano terra e a trovare, in cucina, il corpo senza vita del 75enne. Si è capito subito che si trattava di un omicidio: l’uomo aveva delle profonde ferite alla testa ed era in un lago di sangue. Il caso è passato subito nelle mani degli investigatori, coordinati nelle indagini dal pm Massidda. Ci si è subito indirizzati su qualcuno del palazzo. È bastato poco per sapere che Sardu aveva avuto spesso discussioni animate con degli inquilini che avevano preso in affitto case e stanze in via Ogliastra 21. Proprietario della palazzina a tre piani, il 75enne viveva delle mensilità che incassava. E quando qualcuno ritardava, non mancavano i problemi, le minacce e scontri fisici.

La denuncia

L’ultimo caso alcune settimane fa. Sardu è finito al pronto soccorso per un’aggressione. Ha presentato una denuncia nei confronti di un inquilino (non l’attuale indagato per omicidio). Dunque i carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti su chi vive nel palazzo. Uno è stato accompagnato subito in caserma: è poi emerso che non c’entrava nulla, nonostante qualche screzio con la vittima. Intanto i carabinieri hanno visionato le numerose telecamere presenti all’esterno della palazzina, all’ingresso dell’appartamento del 75enne e anche all’interno della sua casa. Segno che Sardu temeva per la propria incolumità. Le immagini hanno chiarito ogni dubbio, inquadrando Congiu. Sono iniziate le ricerche e i carabinieri hanno sequestrato diversi arnesi e un coltello: tra questi certamente l’arma del delitto. I Ris hanno effettuato tutti i rilievi.