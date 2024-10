Ucciso il successore di Nasrallah 

Tel Aviv. Con 73 tonnellate di esplosivo sganciate dai caccia israeliani su Beirut, il raid della notte tra giovedì e venerdì è stato quello più potente inferto a Hezbollah. E forse anche all’intero Asse della Resistenza. Dopo il colpo grosso della settimana scorsa con l’uccisione del leader del partito di Dio Hassan Nasrallah, l’Idf avrebbe ucciso anche il suo successore designato, Hashem Safieddine, e il capo dell’intelligence del partito di Dio, Hajj Mortada, che si trovava con lui. E sotto le macerie del bunker di al-Marija, nel quartiere Dahiyeh a sud di Beirut, si sarebbe trovato anche il comandante delle Forze Quds dei pasdaran iraniani, Esmail Qaani, l’uomo che sostituì il potente generale Qassem Soleimani, a sua volta ucciso in un raid americano a Baghdad nel 2020. Hezbollah ha reso noto di aver perso i contatti con Safieddine da quel massiccio attacco. «Stiamo tentando di raggiungere la sede che è stata colpita sotto terra, ma Israele conduce sistematicamente nuovi raid per ostacolare gli sforzi dei soccorritori», ha detto una fonte di alto livello del gruppo sciita all’Afp, mentre l’Idf continua a colpire i miliziani sciiti «senza sosta».

Imprendibile

Yahya Sinwar «è vivo» ma non nutre grandi speranze sul suo futuro a un anno dalle stragi compiute dai suoi uomini in Israele. Il leader di Hamas, isolato e annidato nella rete di tunnel a Gaza, punterebbe tutto sull’escalation del conflitto tra Tel Aviv, Beirut e Teheran per attenuare la morsa dell’esercito israeliano nella Striscia. Il quadro è stato tracciato dai responsabili dell’intelligence americana al New York Times: gli 007 sono convinti che Sinwar, rimasto l’unico in vita nella kill list dei responsabili degli attacchi del 7 ottobre, sarebbe consapevole che il «cerchio si stringe» e che non gli rimane molto tempo. Israele gli ha fatto terra bruciata intorno, eliminando la primula rossa e numero uno delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, Mohammed Deif - la mente del 7 ottobre - e il suo vice Marwan Issa; poi addirittura il capo politico Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran in circostanze da spy story ancora tutte da chiarire. Ma l’elenco di comandanti di Hamas eliminati è ancora più lungo: l’ultimo è stato il successore di Deif e Issa, Sayyed Attaullah Ali, ucciso nelle ultime ore in un raid nel nord del Libano. Secondo gli analisti americani, al momento non ci sarebbe spazio per una tregua, mediata con il rilascio degli ostaggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA