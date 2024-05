Ucciso il marito di un’eurodeputata 

Palermo. Una fascetta stretta al collo e il sangue sulla camicia. È giallo sulla morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato, 54 anni, marito dell'eurodeputata e vicesegretaria della Democrazia Cristiana, Francesca Donato. L’uomo è stato trovato senza vita proprio dalla moglie e dalla figlia 21enne, Carolina, nel pomeriggio di ieri.

Era all'interno della sua auto, una Range Rover, parcheggiata in viale Regione siciliana Nord ovest, arteria parallela all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove ci sono capannoni, aziende e poche abitazioni.

Tutto da chiarire

Onorato era finito in quella zona per un appuntamento. Almeno così aveva detto alla famiglia prima di uscire di casa. In base alla prima ispezione fatta dal medico legale sul corpo dell’imprenditore e architetto, il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento. Sarà l'autopsia, disposta dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni che coordina l'inchiesta, a fornire maggiori dettagli. Inizialmente la pista del suicidio non è stata esclusa dagli inquirenti, ma è ritenuta poco credibile. Di sicuro non ci credono gli amici di Onorato e tantomeno la moglie: «Hanno ucciso mio marito Angelo», ha detto lei ad alcuni stretti conoscenti. La donna, sotto choc, è stata sentita in serata dagli inquirenti.

Le reazioni

Chi frequenta la coppia, racconta di aver visto Onorato venerdì sera alla festa d'inizio estate, organizzata dal Circolo del tennis che l’uomo frequentava insieme all’eurodeputata: parlano di una persona serena e felice. Ma gli investigatori della Squadra mobile non escludono nessuna pista. Donato e la figlia, che non avevano notizie del 54enne da alcune ore, hanno cercato l’auto dell’uomo tramite il Gps, perché allarmate. Il telefono squillava ma l’imprenditore non rispondeva.

Le due donne hanno così raggiunto la zona periferica di Palermo scoprendo il cadavere. È stato un automobilista, che ha riconosciuto l’eurodeputata, candidata sindaca nel capoluogo siciliano due anni fa, a fermarsi per dare assistenza a mamma e figlia disperate.

L’incontro

Il lavoro degli inquirenti è appena cominciato. Si tratterà di confermare su tutto se Onorato abbia realmente incontrato qualcuno ed eventualmente chi. Stando a quanto riferito da Donato alle forze dell’ordine, il marito le aveva parlato di un appuntamento per una questione di affari. La vittima era il titolare del negozio “Casa” in viale Strasburgo e aveva gestito fino a cinque anni fa il “Rimadesio show room”, nella zona centrale di Palermo. Poco tempo fa, aveva fatto nuovi investimenti. Francesca Donato aveva sposato l'imprenditore nel 1999 e il 24 aprile scorso avevano festeggiato le nozze d'argento. L'eurodeputata, originaria di Ancona, si era trasferita a Palermo dopo il matrimonio, da cui è nato anche Salvatore, oggi 25enne. L’eurodeputata era stata eletta nel Parlamento di Strasburgo nel 2019 con la Lega. Poi il passaggio nella Dc, partito in cui aveva militato anche il marito che si era candidato alle ultime Regionali ma non era stato eletto. Nel partito non si esclude che la morte possa avere legami con le Europee alle porte. Ma sono solo supposizioni.

