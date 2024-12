Ucciso il manager di UnitedHealthcare 

Washington. Panico a Manhattan per l’uccisione a colpi d’arma da fuoco del ceo di un colosso assicurativo. «Uno sfacciato attacco premeditato, pianificato e mirato», ha sentenziato subito la polizia, che sta conducendo una gigantesca caccia all’uomo nella Grande Mela, dove il killer è scappato con una bici elettrica verso Central Park.

Un agguato alle prime luci dell’alba su Avenue of the Americas davanti a un hotel a due passi dal parco newyorchese, dal MoMA e dal Rockefeller Plaza nel giorno in cui si accende il famoso albero di Natale, in una città già gremita di turisti. La vittima è Brian Thompson, 50 anni, sposato con due figli, residente in Minnesota, dal 2021 amministratore delegato di UnitedHealthcare, unità di UnitedHealth Group, che fornisce assicurazioni e benefit farmaceutici, con 372 miliardi di dollari di fatturato. Il manager si dirigeva all’Hilton Hotel Midtown, tra la 54ª e la 55ª street, per la conferenza annuale con gli investitori. Voleva arrivare presto per preparare il suo intervento ma ad attenderlo davanti all’albergo, alle 6.45, c’era un uomo incappucciato, con una mascherina nera, una giacca scura, uno zaino grigio e una pistola col silenziatore. Ha atteso finché Thompson non lo ha superato. Quindi gli si è avvicinato alle spalle e gli ha sparato alla schiena. Il manager aveva ricevuto minacce.

