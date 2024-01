Ucciso il magistrato antinarcos 

Non accenna a placarsi la violenza in Ecuador dove, a dieci giorni dall’introduzione dello stato di emergenza, i narcos si sono concessi il lusso di tendere con successo una trappola a uno dei pm più in vista del momento, César Suárez, uccidendolo mentre viaggiava in auto a Guayaquil. Il magistrato era in prima su tutti i media locali, avendo ricevuto il delicato incarico di svolgere le indagini sullo spettacolare attacco, giorni fa, di un commando armato nella sede del canale TC Television.