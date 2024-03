Ucciso e rapinato nel centro dell’Aquila: oggi l’autopsia 

Si terrà oggi l’autopsia sul corpo di Teodoro Ullasci, il 51enne cagliaritano ucciso all’Aquila da due uomini, poi arrestati con l’accusa di omicidio. I genitori e i fratelli della vittima si sono affidati agli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubio che hanno nominato anche un medico legale di parte e che sarà presente all’esame che sarà svolto oggi dal dottor Giuseppe Calvisi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile dell’Aquila, Ullasci è stato raggiunto dai due stranieri (Carlos Omar Morales, 24enne cubano, e il romeno Alexandru Dimitru Balan, 38, entrambi residenti a Preturo, frazione dell’Aquila) e dopo una breve discussione è stato colpito con un calcio e un pugno. Una volta a terra, immobile, è stato rapinato di tutto. I due sono fuggiti mentre delle ragazze, alla vista del corpo dell’uomo a terra, hanno dato l’allarme. I soccorsi sono stati inutili: Ullasci è morto praticamente sul colpo. L’esame del medico legale serve a chiarire le cause della morte.

Le telecamere presenti nella zona hanno ripreso l’aggressione. E permesso ai poliziotti di risalire a due uomini, rintracciati poi in un casolare e arrestati. Sembra che i due poco prima avessero avuto un’altra discussione con Ullasci davanti a un bar. E che uno dei due gli avesse detto, come riferito da un testimone ai poliziotti: «Se insisti sai come andrà a finire».

La famiglia di Ullasci attende la fine di tutti gli accertamenti per riportare la salma a Cagliari per celebrare il funerale. (m. v.)

