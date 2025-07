Ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna dopo una lite 

Udine. È stato ucciso e fatto a pezzi dalla mamma e dalla compagna. Una strana alleanza. Il delitto è avvenuto alcune sere fa nell'abitazione di famiglia, ma è stato scoperto soltanto ieri mattina. O meglio, è stato fatto trovare soltanto ieri mattina, quando cioè le due donne hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. E appena queste sono arrivate, hanno ammesso le loro responsabilità nel caso. La vittima è Alessandro Venier, di 35 anni, disoccupato. Faceva lavoretti saltuari. A ucciderlo - secondo quanto hanno riferito, appunto, prima che gli investigatori le portassero in caserma - sono state la mamma Lorena Venier, di 62 anni, e la compagna, Marylin Castro Monsalvo, cittadina colombiana, di 30 anni. La vittima portava lo stesso cognome della madre perché il padre, sembra un cittadino di altra nazionalità, non ha mai riconosciuto il figlio. La coppia ha una bambina di sei mesi, che è già stata affidata ai Servizi sociali non essendoci altri parenti prossimi in Italia di alcuno dei protagonisti della vicenda. Sono ancora da chiarire sia le modalità del delitto che il movente.

L'unica cosa certa è che la salma di Venier si trovava nell'autorimessa, in un grande bidone. Non solo: il corpo era stato sezionato in tre pezzi, prima di essere sistemato nel contenitore, coperti poi da calce viva per evitare che il cattivo odore con il passare del tempo potesse insospettire i vicini. Dalle notizie trapelate, le due donne avrebbero riferito che un paio di sere fa tra loro e l'uomo ci sarebbe stata una violenta lite. L'uomo sentendosi criticato per le mancate occupazioni domestiche si sarebbe scagliato su entrambe per controbattere alle lamentele. La ricostruzione più verosimile è che madre e compagna, dopo l'aggressione subita, volessero rendere inoffensivo l'uomo. Per questo, potrebbero avergli somministrato farmaci, per la depressione post partum di Marylin Castro senza rendersi conto della dose eccessiva che potrebbe averne causato la morte.

