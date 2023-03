Ucciso dopo un litigio  durante i Mondiali 2006: arrestati due camorristi  

Napoli. Non era legato ad ambienti criminali ma venne ucciso con modalità mafiose Michele Coscia, trentenne cassassinato a Napoli solo per avere involontariamente colpito il fratello di due camorristi mentre stava sventolando la sua bandiera per festeggiare la vittoria della nazionale di calcio ai Mondiali del 2006. Di quell'omicidio, il 9 luglio di 17 anni fa davanti a un bar di Corso Chiaiano, in presenza di moltissimi testimoni, due dei quali rimasti anche feriti, sono ora accusati i fratelli Luigi e Nicola Torino, 45 e 43 anni, il secondo già detenuto, entrambi figli del capo dell'omonimo gruppo camorristico legato al clan Lo Russo.

Il testimone oculare

A entrambi i carabinieri della compagnia Vomero hanno notificato gli arresti emessi dal gip di Napoli su richiesta della Dda. Luigi, in particolare, secondo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha consentito di fare piena luce su questo cold case, gestiva una piazza di spaccio a Piscinola che rendeva particolarmente bene. Il pentito fu testimone oculare di quell'efferato omicidio compiuto senza il permesso dei Lo Russo: agli inquirenti ha riferito tutti i particolari. Disse che il ragazzino venne colpito con l'asta della bandiera mentre era seduto su uno scooter, davanti a un bar di corso Chiaiano. L'adolescente reagì insultando Coscia il quale replicò colpendo con una manata il parabrezza del motorino, mandandolo in frantumi.

Risarcimento rifiutato

Fu proprio il pentito, che aveva riconosciuto il ragazzino, ad offrirsi di risarcire il danno con cento euro ma questi rifiutò i soldi e se ne andò. Dopo un breve passaggio a casa per verificare come stava la moglie incinta, il collaboratore di giustizia tornò al bar teatro dello screzio davanti al quale poco dopo giunse un gruppo di persone in sella a tre scooter. C'era anche il ragazzino e lo vide indicare ai suoi amici colui che l'aveva colpito accidentalmente prima di rompere il parabrezza dello scooter: uno di questi, identificato in Luigi Torino, tirò fuori una pistola e iniziò a sparare all'indirizzo di Coscia, che rimase gravemente ferito.