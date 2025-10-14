VaiOnline
Olbia.
15 ottobre 2025 alle 00:18

Ucciso di botte, si apre una nuova indagine 

Doppia svolta nelle indagini sulla morte dell’argentino Miguel Angel Paez, massacrato nel suo appartamento di via Marche a Olbia e deceduto in ospedale dopo diversi mesi di agonia. La pm Noemi Mancini ha formulato una pesantissima accusa, omicidio volontario, contro tre giovani, tutti di Olbia, accusati del brutale pestaggio, si tratta di Michael Brundu, Giuliano Petta e Alex Russo. Ma c’è anche un altro fascicolo aperto dalla Procura di Tempio, stando a indiscrezioni alcune persone avrebbero visto Paez in fin di vita e lo avrebbero spostato dal pavimento al letto, senza però chiedere l’intervento dei medici. Una circostanza che, se provata, potrebbe cambiare radicalmente il quadro della vicenda con nuove pesantissime accuse e altri indagati. La vittima sarebbe stata abbandonata al suo destino con ecchimosi su tutto il corpo, vistose ferite alla testa e un rivolo di sangue nella bocca. L’ipotesi di reato è omissione di soccorso. A quanto pare, una delle persone che hanno abbandonato Paez sarebbe stata già identificata. I tre giovani indagati per omicidio volontario hanno respinto le contestazioni, in particolare Alex Russo (assistito dalla penalista Cristina Cherchi) esclude di essere entrato nell’appartamento di via Marche dove il 3 febbraio del 2024 l’argentino venne picchiato a sangue.

