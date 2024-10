Ucciso davanti al figlio: preso il killer 

NAPOLI. Era stato ucciso in pieno giorno davanti al figlio undicenne. Per l’omicidio di Luigi Procopio, 45 anni, eliminato il 30 settembre nell’affollata zona della Duchesca, ora c’è un indagato. La polizia ha fermato a Milano Antonio Amoroso, 37 anni, nipote della moglie di Procopio. Secondo gli investigatori il movente è un debito di 5mila euro.

La lite

Gli uomini della Mobile hanno trovato Amoroso in un appartamento e gli hanno notificato il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei giorni scorsi dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. L’uomo avrebbe sparato a Procopio dopo una lite esasperata dal mancato pagamento del debito. La vittima aveva piccoli precedenti di polizia. Più robusta la biografia penale di Amoroso, già arrestato il 6 aprile 2022 dai carabinieri per il tentato omicidio della sua ex convivente, avvenuto il 25 marzo e documentato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Secondo l’accusa era arrivato sotto l’abitazione della donna a bordo di uno scooter guidato da un complice e le aveva sparato, colpendo però un’imposta. Nel 2017 il fratello di Amoroso era rimasto ucciso nel 2017 a Napoli in un agguato di camorra: si chiamava Eduardo Amoroso, aveva 52 anni e venne assassinato insieme a Salvatore Dragonetti, 44 anni, come lui ritenuto affiliato al Clan Mazzarella e legato alla famiglia Giuliano.

Gratteri: siamo sul pezzo

Il fermo di Antonio Amoroso, dice il procuratore Nicola Gratteri, «è l’ennesima risposta a chi tende a paragonare Napoli a un Paese sudamericano, in modo dispregiativo. Io dico: intanto fatevi un giro in alcuni Paesi e città del Sudamerica e poi tornate a Napoli e rifatevi la stessa domanda. Ci sono sì fatti criminosi, anche in pieno giorno. Però c’è anche la risposta. Ci sono i risultati. Noi penso che siamo sul pezzo. Si può sempre fare di più, si può migliorare se abbiamo più tecnologie, se abbiamo più strumenti tecnologici e possiamo ancora migliorare. Però c’è il fattore umano, ci sono investigatori di primo piano nel distretto di Napoli, c’è gente in polizia, tra i carabinieri e la Finanza, di altissimo livello. Io sono un filo ottimista per il futuro».

