Ucciso davanti al distributore da due killer su uno scooter 

Roma. Emergenza criminalità sempre più acuta a Roma, dove ieri un uomo di 51 anni è stato ucciso a colpi di pistola nei pressi di un distributore di carburante nella zona di Torpignattara.

Secondo fonti vicine alle indagini – ma anche a giudicare dalle modalità dell’agguato – si sarebbe trattato di un regolamento di conti o comunque di un delitto maturato nell’ambiente della criminalità organizzata. La vittima, Antonio Finizio, avrebbe precedenti. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti nella zona tra via dei Ciceri e via degli Angeli. In base a quanto ricostruito i colpi esplosi dai sicari dovrebbero essere almeno cinque. I killer erano a bordo di uno scooter e sono fuggiti dopo avere fatto fuoco in direzione della vittima. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.

Ieri sera, poco dopo l’omicidio, il sindaco della capitale Roberto Gualtieri ha chiesto un intervento immediato del Viminale. Una nota diffusa dal gabinetto del sindaco, che sembra sposare l’idea di un crimine legato alla lotta per il controllo delle piazze di spaccio romane, esprime «grande preoccupazione per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni. Si nomini subito il nuovo Prefetto e si convochi urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza per rafforzare gli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti».

La settimana scorsa un muratore rumeno, Mihai Stafan Roman, era stato ucciso in modo simile: due uomini in sella a una moto lo avevano raggiunto mentre rincasava a piedi nella zona di Casal de’ Pazzi e il passeggero gli aveva sparato addosso. Su questo omicidio indagano i carabinieri.

