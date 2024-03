Ucciso dall’orsa, 18 indagati per offese sui social «Post denigratori, nostro figlio morto due volte» 

Trento . Sono diciotto gli indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso dall’orsa Jj4 mentre, il 5 aprile del 2023, correva sui sentieri del monte Peller, in Trentino. La Procura di Trento ha chiuso le indagini aperte dopo la denuncia dei genitori del giovane dopo che sui social si erano scatenati i commenti degli odiatori da tastiera. Tra gli indagati Daniela Martani, ex hostess dell'Alitalia e personaggio televisivo e radiofonico. Per i famigliari - il padre Carlo, la madre Franca, la sorella Laura, la fidanzata Alessia - l'odio è stato come «un secondo dolore derivato dalla moltitudine di commenti aggressivi, sconsiderati e denigratori della memoria di Andrea», che, a detta di genitori, sorella e fidanzata, «muore per la seconda volta, vittima ora non tanto dell'orso ma dei leoni da tastiera».

