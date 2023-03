Ucciso dalle punture delle api  

Stava sistemando l’arnia quando all’improvviso sarebbe stato circondato da uno sciame d’api che non gli avrebbe dato scampo. A dare l’allarme è stato un suo collaboratore ma ormai la tragedia si era consumata. È morto così Fausto Congiu, 81enne pensionato di Giba (originario di Isili), residente nella frazione di Villarios. Il dramma è avvenuto nelle campagne di Punta Torretta, nell’azienda agricola gestita a scopo sociale terapeutico dalla comunità “Via Marconi” di Carbonia.

La tragedia

L’allarme è scattato ieri attorno alle 16.30 ai margini dell’azienda, in un’area prossima al torrente Rio Santu Milanu, verso il campo sportivo della frazione di Is Gannaus. Da tempo Fausto Congiu, diventato di recente vice presidente del sodalizio che gestisce l’insediamento agricolo, curava l’hobby dell’apicoltura. Si trovata a Punta Torretta per prendersi cure delle sue arnie. Nelle vicinanze, erano presenti anche alcune guide archeologiche e naturalistiche, giunte sul sito per programmare alcune attività didattico culturali previste per le prossime settimana. È stata una delle guide, infatti, ad accorgersi che dalla stradina sterrata che costeggia il ruscello stava arrivando un uomo (con indosso la tuta da apicoltore) in preda alla disperazione: aveva trovato Fausto Congiu riverso esanime a pochi metri da una delle arnie aperte, con lo sciame che ronzava attorno. La richiesta di aiuto è partita immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, i sanitari di un’ambulanza medicalizzata e i carabinieri della Radiomobile e della stazione di Carbonia. Giunti a Punta Torretta, i soccorritori hanno constatato che per il povero pensionato non c’era più niente da fare. Ma per poter procedere in sicurezza, i vigili del fuoco hanno dovuto diffondere nella zona alcune dosi di acqua nebulizzata che è servita a disperdere lo sciame che ancora si aggirava nelle vicinanze e rendere difficoltoso l’intervento.

I controlli

Ma le circostanze che hanno provocato il decesso restavano sino a ieri sera ancora da chiarire con precisione: sarà il medico a chiarire se la morte del pensionato sia riconducibile a uno shock anafilattico o un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto all’improvviso durante l’attacco degli insetti. Fausto Congiu conosceva benissimo le api perché se ne prendeva cura da tanti anni, quindi non è ben chiaro che cosa sia potuto accadere quando si è ritrovato circondato dallo sciame. Soprattutto non è chiaro se fosse nelle condizioni di reagire e difendersi dall’improvviso attacco delle api. «Abbiamo saputo – afferma Franca Peloso, una delle dirigenti del sodalizio (la presidente Wanda Salis non ha rilasciato alcune dichiarazione) – che il povero Fausto stava già male quando è giunto a Punta Torretta: non sappiamo cosa sia successo con esattezza». Resta la disperazione, oltre che della sua famiglia, dei suoi collaboratori della comunità che gestisce l’azienda. Fausto Congiu era diventato vice presidente della associazione di recente ed era profondamente stimato per la sua competenza e passione per le opere che il gruppo portava avanti a Punta Torretta. È stato presidente della corale di Santa Cecilia ed è sempre stato molto attivo nel sociale e nel sindacato.