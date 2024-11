Ucciso dalla malaria Fatale a Iervolino il viaggio a Zanzibar 

La febbre alta dopo il viaggio in Africa sembrava una sindrome influenzale e invece era la terzana maligna, un attacco malarico che apre la fase più grave della malattia. La febbre e le convulsioni della malaria, una patologia che in Sardegna è solo un ricordo ma che, ieri, ha ucciso l’imprenditore olbiese Carlo Iervolino. Gli specialisti dell’ospedale Giovanni Paolo II hanno provato tutto per salvare la vita del paziente, ma la parassitosi trasmessa dalla zanzara Anopheles purtroppo ha vinto. Letale per l’imprenditore olbiese lo shock settico che ha compromesso le funzioni vitali. Iervolino è arrivato in ospedale in condizioni già gravi, per la malaria è decisiva la tempestività della diagnosi e delle cure. Ieri mattina, dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Terapia Intensiva del Giovanni Paolo II, è stata constatata la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali, l’organismo del paziente non ha retto all’aggressivo attacco della parassitosi.

Trasferta letale

Carlo Iervolino aveva 41 anni ed era nato a Olbia. La sua famiglia è nota per l’attività ultradecennale nel settore lavanderie industriali e servizio di sterilizzazione dei dispositivi medici. La Asl di Olbia (Servizio di Igiene e sanità pubblica) ha effettuato una breve indagine su quanto avvenuto nei giorni precedenti al ricovero. Iervolino era stato a Zanzibar con altri imprenditori di Olbia. Non era la prima volta che si recava nell’isola dell’Oceano Indiano. A quanto pare con i colleghi curava un progetto di un residence. Rientrato a Olbia si rende conto di stare male. Forse anche nell’ultima parte del soggiorno a Zanzibar l’imprenditore deve fare i conti con una febbriciattola. Iervolino potrebbe avere scambiato i sintomi della malaria per una influenza. E così si cura, ma mercoledì la situazione precipita e l’imprenditore si presenta in Pronto soccorso a Olbia. Gli specialisti del Giovanni Paolo II capiscono che non è una influenza e il test conferma la positività alla malaria. Carlo Iervolino viene ricoverato in ospedale con una insufficienza renale ed epatica grave, Giovedì la situazione si aggrava, il paziente è in coma. I medici del Reparto di Rianimazione cercano di contrastare l’attacco agli organi vitali, ma è inutile. Iervolino è arrivato in ospedale troppo tardi, sembra essere questa l’ipotesi più probabile. In altre situazioni simili, con una risposta tempestiva, la patologia è stata curata. A quanto pare l’imprenditore non aveva fatto la profilassi antimalarica, fortemente consigliata per chi deve recarsi in Kenia e Zanzibar, dove il rischio di contrarre la malattia è alto in ogni stagione. Ieri il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Gallura ha ricordato che in caso di viaggi all'estero in aree a rischio, è bene contattare preventivamente il servizio tramite lo sportello della Medicina del Viaggiatore, per accedere alla vaccinazione, ricevere raccomandazioni ed essere informati sulla corretta profilassi da eseguire.

Una vita di lavoro

Carlo Iervolino era il figlio di Gianni, il cui nome è legato alle lavanderie industriali (Biancasarda, Clea) e all’emittenza televisiva locale (Cinquestelle Sardegna). L’imprenditore aveva una quota delle lavanderie Sebon e si occupava di un fratello.

