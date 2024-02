Ucciso dal monossido di carbonio 

Era andato a dormire nella segheria aperta insieme ai fratelli nella zona industriale di Macchiareddu. Probabilmente dopo un litigio con la moglie, una discussione come tante, di quelle che accadono in tutte le famiglie. Federico Massa, 62 anni, ha acceso un braciere per difendersi dal freddo ma è passato dal sonno alla morte: intossicato dal monossido di carbonio.

A trovarlo, privo di vita, il fratello Gian Marco: erano le 6 del mattino. I volontari del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza medicalizzata hanno provato in tutti i modi di rianimarlo. Niente da fare: alle 6,47 l’ultimo elettrocardiogramma ha certificato la morte per arresto cardiocircolatorio.

Chi era

Massa era nato a Sarroch ma da diversi anni viveva a Selargius. Nella segheria di Macchiareddu ricopriva insieme al fratello Gian Marco il ruolo di amministratore delegato e procuratore della società. Tanti i messaggi di affetto per la tragica perdita, ad iniziare dai colleghi di lavoro che, con le lacrime agli occhi e nessuna voglia di rilasciare una dichiarazione, sono rimasti impietriti e sconcertati dinanzi all’accaduto. Quasi non riesce a parlare Gian Marco Massa, in lacrime nella sede della segheria di Macchiareddu: «Siamo disperati e sconvolti, è davvero una grande perdita per tutti noi e per la nostra famiglia»

L’azienda

Nella segheria lavorano 26 dipendenti. La Fratelli Massa Srl, con sede legale, amministrativa e stabilimento nella Terza strada in zona industriale Macchiareddu-Grogastu I ad Assemini, è una società costituita nel gennaio 1983. Si occupa principalmente della lavorazione del legno per la produzione di segati, legna da ardere, pallets, cippato e imballaggi, nonché commercializzazione di legna da ardere in tagli per uso domestico. Punto di forza è dato dall’esercizio dell’attività boschiva per permettere il reperimento diretto della materia prima garantendo così costi inferiori del prodotto finito.

Molto conosciuta nei paesi limitrofi, ha avuto anche una sede secondaria in via Bologna 19 ad Assemini, adibita a negozio per commercio al dettaglio. Tante le testimonianze di stima sui social tra le quali spiccano «personale disponibile e preparato» e «ottimo punto vendita, cordiali ed efficienti». Ieri i tanti clienti abituali hanno trovato il cancello chiuso per lutto e non troveranno più il sorriso di Federico Massa ad accoglierli.

RIPRODUZIONE RISERVATA