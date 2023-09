Tragedia nel pomeriggio di ieri a Vische. Un bambino di 5 anni è morto dopo essere rimasto con la testa incastrata nel finestrino di un’Ape Piaggio: l’incidente gli ha provocato una lesione alla base del collo. Immediatamente soccorso dal 118, il piccolo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Regina Margherita dove purtroppo è deceduto. Ieri pomeriggio erano in corso indagini per chiarire dinamica e responsabilità.