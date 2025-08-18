Ucciso dal figlio della compagna  

Napoli. È stato trovato senza vita ieri sera nella sua abitazione di viale delle Margherite a Melito in provincia di Napoli l’ispettore di polizia Ciro Luongo, 58 anni, in servizio presso il commissariato di Giugliano. L’uomo presentava diverse ferite inferte con un’arma da taglio, probabilmente un coltello.

Il dramma

L'omicidio, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta al termine di una accesa lite familiare: una discussione che è degenerata in una feroce aggressione, con il poliziotto colpito da numerosi fendenti dal giovane figlio della sua compagna.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, in seguito ad una chiamata al numero di emergenza, per Luongo non c’era più niente da fare. L’uomo è morto poco dopo.

L’inchiesta

Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli Nord, puntano ora a ricostruire la dinamica dell'omicidio e il movente che ha scatenato la lite finita in tragedia.

L'obiettivo è capire se tra i due ci fosse un astio che covava da tempo, oppure se la violenza dell’assassino si è manifestata improvvisamente ieri sera, con il tragico epilogo dell’uccisione dell’ispettore Luongo.

Le ricerche

Carabinieri e polizia si sono concentrati subito nella caccia al ventunenne che, dopo aver ammazzato il patrigno, si è dato alla fuga. Il giovane è stato rintracciato poche ore dopo: si chiama Roberto Marchese, ha 21 anni ed è nato a Napoli. Fino alla tarda serata di ieri non era chiaro se fosse il giovane sia stato già formalmente sottoposto a fermo, o se la sua posizione sia ancora al vaglio degli inquirenti della procura di Napoli nord, che coordinano le indagini.

Il dolore

La vittima, Ciro Luongo, era considerato un poliziotto di grande esperienza, una persona benvoluta, e la sua uccisione ha destato sgomento tra chi lo conosceva e tra i suoi colleghi, che in queste ore ne ricordano le doti umane e professionali. Sui social network già da ieri in tanti lo ricordavano con affetto.

