Ucciso dal Covid: indagati prosciolti 

Il Covid è l’unico responsabile certo della morte di Marco Spissu, chirurgo di Giave morto a Sassari il 15 aprile di due anni fa: prosciolti, ieri in tribunale, i quattro dirigenti sanitari accusati a vario titolo della scomparsa del 72enne. È il giudice per le udienze preliminari Giuseppe Grotteria a decretare il non luogo a procedere per Fiorenzo Delogu, coordinatore dell’unità di crisi dell’area socio-sanitaria dell’Ats e imputato per omissione di atti d’ufficio e omicidio colposo. Il fatto non sussiste anche per Paolo Argenti, Angelo Pietro Melis e Angelo Capriotti (ritenuti dal pm Paolo Piras responsabili di omicidio ed epidemia colposi) tre figure apicali del Policlinico sassarese dove Spissu lavorava a contratto. E in quella struttura il chirurgo, il 4 marzo 2020, aveva operato un paziente risultato positivo al Covid sei giorni dopo. Il virus si insinua nel corpo del professionista, peggiorandone le condizioni fino al ricovero prima in Malattie Infettive e poi, ad aprile, in Terapia intensiva, dove muore per insufficienza respiratoria.

Le accuse

Il pubblico ministero ipotizza una catena di responsabilità individuando in Delogu, difeso da Silvio Piras e Giovanni Sechi, colui che avrebbe indebitamente rifiutato il tampone per accertare la malattia in corso del medico. La mancata diagnosi è alla base dell’altra imputazione, morte come conseguenza di altro delitto. L’ipotetica negligenza teorizzata dal magistrato va però inserita in un periodo, agli albori della pandemia, in cui gli strumenti diagnostici scarseggiavano, e la prima prescrizione ministeriale del tampone rivolta al personale sanitario risale al 25 marzo 2020. È stato pure complicato individuare una genesi sicura della patologia che avrebbe ha colpito il chirurgo (i cui familiari si sono costituiti parte civile con gli avvocati Marco Palmieri e Carlo Di Cesaro) sia nel contesto ospedaliero che all’esterno. Questa considerazione potrebbe aver fatto cadere le accuse per Argenti, Melis e Capriotti (tutti difesi da Agostinangelo Marras), rispettivamente consigliere delegato, direttore sanitario e responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Policlinico.

Reati minori

L’unico rinvio a giudizio riguarda Argenti ma soltanto per le contravvenzioni. Ora, in attesa di un eventuale appello del pm, resta ancora vivo il ricordo del medico, docente universitario e appassionato di volley. Una figura unica, tra le prime a cadere vittima del Covid-19.