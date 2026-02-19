VaiOnline
Milano
20 febbraio 2026 alle 00:21

Ucciso dai poliziotti, ipotesi messinscena 

Gli agenti cambiano versione e accusano il collega che ha sparato contro il giovane 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Gli interrogatori dei quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, gli esiti delle analisi genetiche sulla replica della pistola a salve trovata vicino al corpo senza vita di Abdherraim Mansouri, l'esame delle immagini delle telecamere, le testimonianze raccolte e una serie di accertamenti tecnici.

Rivelazioni

Si è rafforzato il quadro emerso nell'indagine della procura di Milano che punta a far luce sulla morte del presunto pusher di 28 anni ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, ai margini della periferia milanese. A sparare il colpo di pistola è stato Carmelo Cinturrino, assistente capo della squadra investigativa del commissariato di Mecenate, ora indagato per omicidio. Per tutto il giorno, in Questura, il pm Giovanni Tarzia, che con il procuratore Marcello Viola coordina le indagini affidate alla Squadra Mobile, ha interrogato i quattro poliziotti accusati di aver aiutato il collega che ha esploso il colpo «ad eludere le investigazioni». Sentiti nell'immediatezza dei fatti, non avrebbero detto la verità su chi, oltre a loro, si trovava sul luogo del delitto, sui loro «movimenti», sulla «posizione e la condotta degli altri soggetti presenti» e poi sui «tempi impiegati per allertare i soccorsi».

Nuova teoria

Ieri, alcuni di loro, hanno scelto di ritornare sulle loro dichiarazioni e offrire un nuovo quadro, chiarendo la loro posizione. Da quanto è trapelato, hanno fornito una serie di riscontri all'ipotesi dell'omicidio volontario, ai dubbi sul fatto che Mansouri, presunto pusher e di una famiglia che, si ritiene, controlli lo spaccio a Rogoredo, girasse con una replica di una Beretta 92 con il tappo rosso. E poi hanno irrobustito i sospetti di una gestione poco limpida, da parte di Cinturrino, dell'attività che gli era stata affidata. Insomma dall'inchiesta nei confronti dell'assistente capo si sta delineando uno scenario diverso dalla versione dei fatti da lui resa nel corso dell'interrogatorio e che faceva pensare a una legittima difesa con lui che ha sparato dopo aver visto il 28enne impugnare l'arma.

Indagine

Uno scenario che invece, sarebbe in linea con quanto, per altro, già indicato un anno fa dal Tribunale, nelle motivazioni di una sentenza, laddove ha parlato di «condotte penalmente rilevanti» e di incongruenze in un verbale di arresto di un presunto spacciatore poi assolto. Oltre alla nuova ricostruzione data da alcuni degli agenti convocati dal pm e che avvalora quanto adombrato dai legali della famiglia della vittima, una presunta messinscena, rilevanti saranno gli esiti dell'accertamento genetico sull'arma finta. Lunedì scorso Cinturrino si è sottoposto al tampone salivare, ora la consulente Denise Albani, è al lavoro per individuare se ci siano o meno tracce di Dna e a chi appartengono.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras